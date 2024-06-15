與郭晉安離婚後首受訪表現大方笑得燦爛　歐倩怡直認有玩交友APP

一直被視為圈中模範夫妻的郭晉安與歐倩怡（Cindy），5月初無預警宣布早在2年前分居，正式結束近18年婚姻，令外界相當震驚。離婚後歐倩怡首現身接受「Chill Good」YouTube Channel訪問，全程笑容燦爛表現落落大方，更自爆正在玩交友app積極展開人生新篇章。



與郭晉安宣布離婚心情似未受影響 歐倩怡相約天后HIGH TEA

郭晉安與歐倩怡分居前後轉讓股份予家姐 疑避離婚分身家

歐倩怡（Cindy）與郭晉安5月2日透過社交網發文宣布離婚消息，結束18年的夫妻關係！(VCG)

郭晉安和歐倩怡婚後育有一對仔女。(郭晉安歐倩怡@微博)

郭晉安歐倩怡離婚消息震驚各界。（IG：@cindyauau）

蝦頭及連詩雅大讚歐倩怡是時間管理大師，她回想最辛苦是大仔上小學細女仍在幼稚園的階段：「唔同時間唔同學校接送，嗰陣來回九龍西貢一日8次，油錢時間都幾係嘢。」做人妻後一直相夫教子多年，歐倩怡未有停下腳步努力進修，考獲多個學位碩士及專業資格。她坦言自己對感情持開放態度：「冇所謂，有啲七老八十先遇到真愛喺埋一齊啦，我諗依家呢個世代，緣份擋唔住，要走又挽留唔到，人生就係離離合合，生老病死。」

淡出幕前十幾年除了相夫教子，歐倩怡亦積極進修。（影片截圖）

歐倩怡保養得宜完全不似44歲。（IG：@cindyauau）

歐倩怡保養得宜完全不似44歲。（IG：@cindyauau）

歐倩怡保養得宜完全不似44歲。（IG：@cindyauau）

節目中雖未直接提起「離婚」，但講到關係轉變，歐倩怡大方自爆自己正在玩交友app，更苦口婆心指：「女人真係唔好讀太多書，真係有啲男士係會驚你，講個秘密畀大家知，最近開始玩交友App，profile寫自己咩咩咩，勁得濟係嚇親人，所以盡量簡單啲！不過原來鍾意運動嘅女人，係原來多啲人like。」她指自己純粹實驗性質不是為了認識男士，更真的有相約出來見面，笑稱app超靚仔大多是「伏」：「16歲開始入娛樂圈，我個世界都係娛樂圈入面嘅人，近呢一年喺中醫診所打工，開始接觸呢個社會，但其實好多人際關係、社交手腕等，以前都係靠晒經理人，呢方面我係好渣。所以，其實我係想睇下呢個世界，唔同行業既人做緊乜。」

歐倩怡自爆有玩交友APP。（影片截圖）

歐倩怡更指女士讀太多書會不大受歡迎。（影片截圖）

歐倩怡更指女士讀太多書會不大受歡迎。（影片截圖）

歐倩怡更指女士讀太多書會不大受歡迎。（影片截圖）

歐倩怡自爆有玩交友APP。（影片截圖）

歐倩怡指自己只為實驗性質。（影片截圖）

歐倩怡指自己只為實驗性質。（影片截圖）

歐倩怡回應對新關係看法。（影片截圖）

歐倩怡感情方面持開放態度。（影片截圖）

歐倩怡感情方面持開放態度。（影片截圖）

歐倩怡感情方面持開放態度。（影片截圖）

歐倩怡感情方面一切隨緣。（影片截圖）

歐倩怡感情方面一切隨緣。（影片截圖）

歐倩怡感情方面一切隨緣。（影片截圖）