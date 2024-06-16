網上疑似有人以何伯仔女公開祝父親節快樂　網民叫佢哋放棄個老豆

早前因為《東張西望》的報道而爆紅的何伯及何太，二人這個月來都成為了全城熱話，何太亦不時在影片平台開直播，狂數何伯的仔女把他的450萬養老金全數提走。昨日（15日）何太大曬恩愛又開直播大曬恩愛，直播中何太更展示性感一面，片中何太身穿吊帶小背心大曬乳溝，但她記得正在直播就立即穿回外套，她更說：「好熱啊，真係想除衫添啊。」直播中何太表示父親節會與何伯渡過。

何伯之前開直播鍚新何太。(抖音截圖)

何太話熱到想除衫。(抖音截圖)

今日（16日）網上有人以匿名參加者身份在社交平台群組留言表示自己是「何家子女」：「大家好，本人是何家子女代表，今日係父親節，亦係我哋第一個冇得同家父過嘅父親節。我哋希望河馬妳不要再破壞我哋同家父嘅父子父女關係，家父被妳迷惑前一刻，仲有得同我哋去旅遊，被妳迷惑之後就同我哋反目成仇，家父心裡的仇恨全部因妳而起，妳亦因我哋對妳的拒絕，心生惱怒，利用家父向我哋進行報復，妳罪孽深重！然而，何伯始終是我們的父親，我們在此向家父說一聲『父親節快樂』，亦希望他早日遠離河馬。謹以此平台宣佈。」亦有網民留言叫「何家子女」放棄：「當佢同老母一齊死咗，因為唔知道，趕走咗河馬，重會唔會有下一個畜牲，反正香港政府有福利保障，護理老人院，一定餓佢唔死。」

何伯公開向細女拎返亡妻首飾。（直播截圖）