29歲前港姐冠軍被指經常出入馬清揚屋苑　私交甚篤原來係密友？

現年29歲的2022年港姐冠軍林鈺洧（Denice）自當選後一直都話題不斷，因為言詞大膽，所以有「性女港姐」之稱，而她的異性緣一直都很旺。最近更獲安排加入TVB的處境劇《愛．回家之開心速遞》演出「港版羅拉」一角，備受力捧。昨日（16日）有報道指林鈺洧不時進出錢慧儀前夫馬清揚山頂的豪宅，更有指她是馬清揚是密友。

林鈺洧。(ig圖片)

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林鈺洧被傳出數個月前已經與名人馬清揚過從甚密，亦指馬清揚對林鈺洧愛護有加，二人相當投契，不時一起出席朋友聚會。據報道指，林鈺洧出入有名車代步，亦「細屋搬大屋」，搬到同區較貴的地段。而且有人爆料，透露曾多次目睹林鈺洧的名車停泊在馬清揚的山頂豪宅屋苑，林鈺洧通常會逗留數小時才離開上述屋苑。

林鈺洧被傳出數個月前已經與名人馬清揚過從甚密。（ig@denicelams）

除此之外， 林鈺洧更斷絕異性埋身，收工與朋友吃飯也是與女性友人同行，未知是否怕被人誤會。林鈺洧看電影也是與女性同行，當日她就是與王嘉慧一同看電影，有指當日她應該是有朋友「放飛機」，因為開場前她突然收到電話，講完電話後便「冇心機」入場，而她們坐的位置明顯有空位，似乎那個人沒有來而失望。

林鈺洧看電影也是與女性同行，當日她就是與王嘉慧一同看電影。（IG：@cathy_kww）

上星期下午，有指林鈺洧再次現身馬清揚山頂的屋苑，約逗留至黃昏才見她從訪客位置取車回家，之後就一直未有見她外出。兩天後她再現身已經是從外面回家，而且樣子疲憊，但仍然很警惕的來回張望。