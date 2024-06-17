港姐2024｜首輪面試「翻版Juliana」成焦點　183cm巨人參賽

《香港小姐競選2024》今日舉行首輪面試，眾準佳麗晨早已經去到TVB電視城準備見各位高層評審，大家睇相唔知又覺得佢哋準備好未呢？
22歲嘅何小姐大學修讀建築，今次由朋友推薦參選，覺得自己最靚地方係笑容。（梁碧玲攝） 23歲嘅張安妮從溫哥華返嚟，修讀處理系，曾經喺溫哥華選過華姐。（吳子生攝） 24歲嘅又係參加過溫哥華小姐，仲拎埋第二名、最上鏡小姐。（吳子生攝） 來自北京嘅22歲Regina，而家喺香港大學讀書。（林迅景攝） 暫時嘅大熱，來自河南嘅劉沛妍，而家喺香港讀書。（林迅景攝） 26歲Kitty讀香港教學院Master。（林迅景攝） 23歲嘅Zara Li 係freelance model。（林迅景攝） 20歲Annabelle係一名學生，來自深圳，而係讀美國紐約大學。（吳子生攝） 24歲Marina讀緊master，職業係心理學。（吳子生攝） 17歲Aisha由美國返嚟 ，爸爸係美國人，阿媽係中國人。入面着咗件比堅尼，心口有條痕係俾貓整損。（林迅景攝） 來自武漢嘅25歲Rain（圖左），職業係電腦工程師，著住舞衣面試。（吳子生攝） 25歲嘅Nicole喺愛爾蘭讀分子生物。（林迅景攝） 24歲Crystal讀緊Finance & account。（林迅景攝） 23歲來自山西嘅讀緊 BU嗁比較文學 Master，個妝自己化。（林迅景攝） 22歲Lauien，準備讀poly商業管理碩士。（吳子生攝） 21歲嘅Nicole係學生讀緊中文系，落的士唔記得畀錢，要記者提醒。（吳子生攝） 22歲Maggie有173cm高，而家讀緊財經新聞。19歲溫小姐（圖右）係學生。（吳子生攝） 26歲嘅Jasmine係一位瑜珈老師。（吳子生攝） 26歲Dlocy，做緊廣告統籌同主持工作，大學畢業。（吳子生攝） 來自甘肅24嘅Melody，啱啱畢業 Master，大髀有紋身。（林迅景攝） 23歲Janice，美國音樂系畢業，強項音樂製作、唱歌跳舞，職業係教琴。（林迅景攝） 「翻版蔡潔」25歲叫Doris，係高質。（吳子生攝） 郭恩程Kelly，23歲有1178cm，係一位model。（吳子生攝） 藍衫係何頴茵，26歲，另一位叫何穎雯，23歲，係model agent。（林迅景攝） 黑衫係24歲盧曉楊，另一位25歲徐婕做主播。（林迅景攝） 來自廣東佛山24歲嘅Sarah係大學老師，喺廣東東莞學院教播音主持。（林迅景攝） 面對記者非常荒張，只識講：「我成年」。（林迅景攝） 27趕尾班車嘅Crystal畢業於BU，而家係一名博主。（林迅景攝） 21歲嘅Yvonne喺中文讀緊日本研究。（吳子生攝） 26歲Nancy張幫爸爸手做生意，投資廣東酒店。（林迅景攝） 23歲Cherie文美儀由媽咪陪同到場，剛剛傳媒系畢業。（吳子生攝） 來自吉林嘅28歲趙澤明，喺Poly讀PHD，好似超齡喎？（林迅景攝） 呢位面對記者嘅提問，好快就俾媽咪拉走咗。（林迅景攝） 來自湖南25歲嘅鄧小姐有168cm高，而家係Freelance model同演員，讀中文研究。（吳子生攝）