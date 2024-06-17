港姐2024｜首輪面試佳麗名牌手袋大曬冷　兩大品牌最多人用

又來到一年一度《2024香港小姐競選》首輪面試大日子，早在8時30分左右已經陸續有參賽佳麗，打扮得花枝招展現身TVB門外，除了精心挑選戰衣，行頭特別是手袋都都受高度注目，出動Chanel、Celine、Louis Vuitton等名牌手袋，今年有2個品牌特別多佳麗使用。

攝影：陳順禎 梁碧玲

記者：林迅景 吳子生

《2024香港小姐競選》首輪面試，一大早就有大批佳麗抵達TVB。（資料圖片）

港姐首輪面試要帶不少物資及衣物，有好幾位佳麗都推小型行李箱。（資料圖片）

港姐首輪面試要帶不少物資及衣物，有好幾位佳麗都推小型行李箱。（資料圖片）

Dior Book Tote容量極大，近２年都很多佳麗拿著去首輪面試，售價約26,500港元。

Dior Book Tote容量極大，近２年都很多佳麗拿著去首輪面試，售價約26,500港元。

Dior Book Tote容量極大，近２年都很多佳麗拿著去首輪面試，售價約26,500港元。

Dior Book Tote容量極大，近２年都很多佳麗拿著去首輪面試，售價約26,500港元。

Dior Book Tote容量極大，近２年都很多佳麗拿著去首輪面試，售價約26,500港元。

另一款近年相當受歡迎的品牌，來自法國的goyard手袋，超輕身容量大，啱晒港姐首輪面試拎大量物資。（資料圖片）

另一款近年相當受歡迎的品牌，來自法國的goyard手袋，超輕身容量大，啱晒港姐首輪面試拎大量物資。（資料圖片）

另一款近年相當受歡迎的品牌，來自法國的goyard手袋，超輕身容量大，啱晒港姐首輪面試拎大量物資。（資料圖片）

另一款近年相當受歡迎的品牌，來自法國的goyard手袋，超輕身容量大，啱晒港姐首輪面試拎大量物資。（資料圖片）

另一款近年相當受歡迎的品牌，來自法國的goyard手袋，超輕身容量大，啱晒港姐首輪面試拎大量物資。（資料圖片）

港姐首輪面試，輕身貼地之選Longchamp尼龍袋。

港姐首輪面試，輕身貼地之選Longchamp尼龍袋。

港姐首輪面試，輕身貼地之選Longchamp尼龍袋。

港姐首輪面試有佳麗選用CHANEL手袋。

港姐首輪面試有佳麗選用CHANEL小手袋配行李箱。

港姐首輪面試有佳麗選用LV手袋。

港姐首輪面試有佳麗選用LV手袋。

港姐首輪面試有佳麗選用LV手袋。

港姐首輪面試有佳麗選用LV手袋。

YSL手袋

GUCCI。

GUCCI。

特色之選，最實用的運動背包。