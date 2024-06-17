港姐2024｜理工劉穎鏇忘攞行李狼狽追的士　樹仁Nicole竟坐霸王車

一年一度的香港小姐競選又到，首輪面試今日（17日）在無綫將軍澳電視城內進行，不過如往年一樣，見評審前，先要過門口記者一關，有的女仔如果之前有幕前經驗會好一些，但如果係素人的話，首次面對如此多傳媒，難免會不知所措，做出令人意想不到的事情。

攝影：陳順禎 梁碧玲

記者：吳子生 林迅景

今日，就有兩位同樣坐的士到電視城接受面試佳麗，落車時因見到大批傳媒上前追訪，慌失失之下而鬧出笑話。21歲的李晨萱（Nicole），現就讀樹仁大學中文系，瓜子面、粗眉大眼，再加上兩個小酒窩，樣子算是端正甜美，可惜說話帶口音有點減分，但她還是懂得流量密碼的重要性，雖然上圍不算澎湃，但也死夾出一條事業線。

21歲的李晨萱（Nicole），現就讀樹仁大學中文系。

Nicole瓜子面、粗眉大眼，再加上兩個小酒窩，樣子算是端正甜美，她還懂得流量密碼的重要性，雖然上圍不算澎湃，但也夾出一條事業線。

不過Nicole卻非常大懵，下的士時可能太過緊張，從車位箱攞完行李箱後，便直接往電視城門口方向行去，完全忘記了付車錢，要記者提醒，否則險些就變坐「霸王車」。

21歲嘅Nicole係學生，讀緊中文系，落的士唔記得畀錢，要記者提醒。

21歲嘅Nicole係學生，讀緊中文系，落的士唔記得畀錢，要記者提醒。

21歲嘅Nicole係學生，讀緊中文系，落的士唔記得畀錢，要記者提醒。

21歲嘅Nicole係學生，讀緊中文系，落的士唔記得畀錢，要記者提醒。

21歲嘅Nicole係學生，讀緊中文系，落的士唔記得畀錢，要記者提醒。

21歲嘅Nicole係學生，讀緊中文系，落的士唔記得畀錢，要記者提醒。

21歲嘅Nicole係學生，讀緊中文系，落的士唔記得畀錢，要記者提醒。

21歲嘅Nicole係學生，讀緊中文系，落的士唔記得畀錢，要記者提醒。

21歲嘅Nicole係學生，讀緊中文系，落的士唔記得畀錢，要記者提醒。

而另一位佳麗Lauren則剛剛相反，顧著付車錢卻忘記攞行李。身穿低胸露背晚裝的她，現年22歲，就讀理工大學商業管理，準備升讀碩士學位。Lauren外型不俗，眼大大包包面，第一眼神態有點似劉穎鏇。

Lauren，22歲，就讀理工大學商業管理。

感覺有點似劉穎鏇。

身形不俗。

她落的士時竟懵到忘記攞行李，到的士離開時她才驚覺，馬上穿著高跟鞋追，還險扭到，有點狼狽，幸好最後都沒有出洋相，而的士司機也聽到她的「呼叫」停下來讓她取回行李箱，過程相當搞笑。

Lauren剛剛相反，顧著付車錢卻忘記攞行李，著高跟鞋著的士非常狼狽。

Lauren剛剛相反，顧著付車錢卻忘記攞行李，著高跟鞋著的士非常狼狽。

Lauren剛剛相反，顧著付車錢卻忘記攞行李，著高跟鞋著的士非常狼狽。

Lauren剛剛相反，顧著付車錢卻忘記攞行李，著高跟鞋著的士非常狼狽。

Lauren剛剛相反，顧著付車錢卻忘記攞行李，著高跟鞋著的士非常狼狽。

Lauren剛剛相反，顧著付車錢卻忘記攞行李，著高跟鞋著的士非常狼狽。

Lauren剛剛相反，顧著付車錢卻忘記攞行李，著高跟鞋著的士非常狼狽。

Lauren剛剛相反，顧著付車錢卻忘記攞行李，著高跟鞋著的士非常狼狽。