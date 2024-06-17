TVB劇集6.17劇情｜繁花、家族榮耀之繼承者、愛．回家之開心速遞

TVB今日晚間劇集繁花、家族榮耀之繼承者、愛·回家之開心速遞精彩放送。繁花 阿寶生意大賣 陶陶遭人痛打? 家族榮耀之繼承者 智斌真正身世大公開 被迫離開丘氏！愛．回家 璟風討厭路小小和瑞素? 6月17日最新劇情如下！

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五、日晚上8:00播映)

第2309集「因為是你的朋友所以沒關係」(06/17)

璟風與瑞素聚集一堂，卻起了一些衝突。瑞素隱隱覺得自己得罪了璟風。壯和Mike擔當和事老的角色，經過調查，他們發現原來令璟風討厭的竟是路小小。璟風自己也坦言，小小的某些行為令他感到不快。壯叫璟風主動與瑞素化解誤會，更提議或許瑞素能夠想辦法，讓璟風與小小和解。璟風察覺瑞素對路小小頗為重視，也不敢再對她提什麼負面評論，打算盡量避免參與任何小小也在場的聚會活動。之後，Cafe的新職員羅網，主動借了一本書給了璟風，發現書中原來有一些與小小相處的良方。

家族榮耀之繼承者 (翡翠台逢星期一至五晚上8:30播映)

第26集 (06/17)

守義無意中聽到家碧的電話談話內容，驚悉了智斌的真正身世，是高成的親生兒子，令人吃驚。高成不幸遭遇車禍身亡，臨終前，高成曾分別致電給守義和家碧，但二人卻都宣稱與此事無關。高浚飲醉後，向皓兒透露了智斌的真實身份，皓兒隨即威脅智斌，要求他離開丘氏集團和丘家。

家族榮耀之繼承者劇照

繁花 (翡翠台逢星期一至五晚上9:30播映)

第11集 (06/17)

一批接連的三羊牌貨車運抵上海滬聯商廈，在各大商圈展開全面銷售，三羊牌受到市場的熱烈追捧，阿寶喜出望外。從此，南京路上不再只是夢特嬌獨領風騷。這天，阿寶正在食宵夜，軟硬兼施地趁機游說阿寶透露三羊牌的銷售數據，阿寶趕緊吃了幾口就匆忙逃離。三羊牌的成功令汪小姐的名氣高漲，客戶爭相想要認識她。這天，海寧皮草王子魏總到外貿大樓，想與汪小姐商談生意，汪小姐卻不屑地給了他一個白眼。陶陶家庭矛盾激發，傷心欲絕的芳妹給了陶陶一頓痛打。夜東京小分隊的成員不僅給予陶陶安慰，也進行了教導，陶陶心情沮喪地拖著傷痕回到家中，內心充滿了悔意。就在此時，一批來自香港的神秘律師開始出入至真園的頂層包間，李李積極周旋，為他們介紹各種資源，顯然至真園並非一般的場所。李李特意給阿寶送來了一條鯰魚，阿寶立即明白李李有話想對他說，於是二人相約在熱氣羊肉店。