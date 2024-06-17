TVB劇集6.18劇情｜繁花、家族榮耀之繼承者、愛．回家之開心速遞

TVB今日晚間劇集繁花、家族榮耀之繼承者、愛·回家之開心速遞精彩熱播。繁花 梅萍離間阿寶、李李和汪小姐! 家族榮耀之繼承者進入結局篇 守義發現智斌身世 要改遺囑? 愛．回家 尚善汲取教訓成根叔吝嗇性格？6月18日最新劇情如下！

愛．回家之開心速遞 (翡翠台逢星期一至五、日晚上8:00播映)

第2310集「嗰少少錢由佢啦」(06/18)

熊家人外出用餐後，尚善因某些原因而花費不少錢，引發了樹根的不滿，尚善覺得「少少錢」不必介懷。樹根舉了很多理據，指出尚善的消費過於「疏爽」，即使是小錢，也會逐漸積累起來，尚善卻毫不在意。另一邊，尚善和Bonnie外出看景，由於尚善的大方闊綽，她們成為了扒手的目標，二人的錢包和手機遭到了偷竊。之後，她們更是迷了路，缺乏金錢而陷入困境。最終促使尚善發生了極大的變化，變得非常小心謹慎地對待金錢，計算分文。

家族榮耀之繼承者 (翡翠台逢星期一至五晚上8:30播映)

第27集 (06/18)

守義到瀚洋墳前傾訴，高浚證實高成在生前曾經與守義見過面。Niki甦醒過來，守仁希望退下來，讓皓兒和守義攜手守護丘氏集團。然而，皓兒卻反對守義將丘氏上市，同時，智斌急於套現，打算遷移到外地，發現守義發現知道了自己的身世秘密，想改遺囑，於是兩人爭執起來。

家族榮耀之繼承者劇照

繁花 (翡翠台逢星期一至五晚上9:30播映)

第12集 (06/18)

熱氣羊肉的席間李李向阿寶提出了在股市合作的建議。用餐後，兩人彷彿舊友般一起漫步，在梧桐街道上，雖然冬夜寒冷，但街道上隱隱閃爍著一抹金光。外灘27號，梅萍企圖離間兩人，說昨晚目睹了阿寶和李李手牽手的畫面，讓汪小姐十分生氣，便約阿寶到排骨年糕店當面追問，那家店可是兩人慣常的食工作餐老地點。面對汪小姐的質問，阿寶無法作出合理解釋。梅萍心中積蓄已久的野心，志在必得的科長職位，絕不能容讓汪小姐。梅萍了解金花最重視紀律底線，因此向上告發汪小姐涉嫌收受客戶阿寶的昂貴禮品，有違廉潔操守。汪小姐迅速收到組織部的調查傳詔。菱紅迷矇矇地證實了汪小姐受賄的細節指控。汪小姐陷入困境。在排骨年糕店外，阿寶只能隔街遠觀問候汪小姐，二人調查中不得不保持距離，避免引起不必要的誤會。