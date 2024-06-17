港姐2024｜受王怡然影響審查更嚴？　樂小姐：問題參選時已知

《2024年香港小姐競選》首輪面試於今日（17/06）舉行，參選佳麗燕瘦環肥通通都有，可說是「總有一位啱你心水」！參選者會見傳媒後，樂小姐、何小慧及Robbie接受《香港01》訪問，但他們坦言只面試部分參選者，未有心水。樂小姐：「頭先睇咗頭幾十個，有啲都比較標青，尤其是三哥、叻哥介紹嗰啲都幾OK。我諗佢哋畀得自己個名，都一定有質素。」



呢位膚色比較黝黑叫YY。（梁碧玲攝）

今年有兩位溫哥華華裔小姐，問到會否「直入」，樂小姐就說：「我哋好嚴厲㗎，除咗要問本身，仲要問屋企，讀書，微博IG。」是否受「王怡然事件」影響？樂小姐回答：「我哋每一年都執正，佢嘅問題喺參選嘅時候我哋都知，但係唔好俾佢屋企影響佢本身。如果最後評判選咗佢，我哋都應該覺得佢係實至名歸。」

王怡然與一眾港姐，及高層出席《2024香港小姐》記者會。（葉志明 攝）

23歲嘅張安妮從溫哥華返嚟，修讀處理系，曾經喺溫哥華選過華姐。（吳子生攝）

樂小姐、何小慧、Robbie哥接受訪問。（資料圖片）

今屆參選佳麗十分多元代。（吳子生攝影）

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今屆參選佳麗十分多元代。（吳子生 攝影）

本屆似乎較多來自內地的參選者，樂小姐就表示所有佳麗都識聽，可能有部分內地佳麗有口音。何小慧補充，但其實好些海外回流的佳麗也未必講得正粵語，「都係睇返佢哋條件。」樂小姐：「頭先有啲海外佳麗未必識講，但係都識聽。」

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17歲Aisha由美國返嚟 ，爸爸係美國人，阿媽係中國人。入面着咗件比堅尼，心口有條痕係俾貓整損。（林迅景攝）

首輪面試有103位參選者。Robbie 表示，要待面試之後才可以決定有多少位入圍佳麗。同時，他們也透露可能會分批安排佳麗去不同地方出外景。樂小姐透露今屆約有400人報名，暫時揀了約200人，有部分趕不及飛機，所以之後會有人透露Zoom面試。

樂小姐直言：「我哋每一年都執正，佢（王怡然）嘅問題喺參選嘅時候我哋都知，但係唔好俾佢屋企影響佢本身。」（資料圖片）

本屆有不少參選者有紋身，樂小姐表示要視乎紋身的位置和含意而決定，直言不會「一刀切」。「我仲記得有一年有個開過刀，紋咗啲嘢喺上面，我哋問佢，佢仲好勇敢講。」

來自甘肅24嘅Melody，啱啱畢業 Master，大髀有紋身。（林迅景攝）

去年有不少網民討論指《香港小姐》變《大灣區小姐》，表示太多內地佳麗入圍。今年會否減少些入圍內地佳麗？樂小姐回答：「香港都係大灣區。我唔知其他評判點，我自己就冇呢個顧慮，最緊要都係佢自己本身個質素，靚唔靚。」

青春無敵。（吳子生攝）

身材勁爆。（林迅景攝）