Frankie@MIRROR女友被起底　疑似對話圖流出自稱周旋男友與AK之間

MIRROR的陳瑞輝（Frankie/ 皮皮）22年宣布與拍拖十多年的女友分手，至去年平安夜突然公告新戀情，他透露女友是圈外人。近日Frankie比之前活躍於社交平台，不時貼出「女友視角」相，支持者「皮寶寶」亦大為受落，出Post讚「阿嫂做到嘢！」而這位名叫Christy的女友，突然親自回覆網民留言致謝，她說：「多謝皮寶寶嘅厚愛🥹💖我會影多啲比大家睇同埋爭取多啲福利😆🫶🏻🫶🏻🫶🏻」Fans見到阿嫂首度現身都大感驚喜，之後連Frankie都有回應，更公開放閃，回覆女友：「難得迫到你出嚟講多謝😤我都要多謝你！ 你影啲相好靚🥰🤣」

Frankie在MIRROR近日比以前活躍於社交平台，更頻頻貼女友視角相，原本Fans反應正面。（Threads@frankie729）

Frankie女友Christy突然蒲頭感謝皮寶寶對自己的稱讚，更難得的是引到Frankie跟她公開放閃，誰知女方身份曝光後，卻爆發一連串是非。（Threads）

不過此舉令部份歌迷不滿，一方面有人認為Frankie事業正在上升期，不宜如此高調；另外有Fans爆料指，見到Christy日前現身Frankie場次的《HI MIRO！見面祭》，跟Fans一齊上台排隊攞御守，與Frankie互動，更穿著男方自家品牌尚未推出的新衫，被指公然「宣示主權」，引起Fans公憤。

有認出Christy的fans爆料指，她日前現身Frankie場次的《HI MIRO！見面祭》，更穿著男方自家品牌尚未推出的新衫，被指公然「宣示主權」，引起公憤。（網上圖片）

其後愈來愈多人爆料，開始貼出她的性感照以及跳鋼管舞的影片，Christy對驕人身材毫不吝嗇。而更甚者是她被IG密友出賣，有人貼出她的密友限時動態截圖，她竟自爆做第三者、見一個愛一個等等，甚至自稱周旋於Frankie及另一MIRROR兄弟江𤒹生（AK）之間！

網上流傳Christy的性感照，她對驕人身材毫不吝嗇。（網上圖片）

Christy的打扮十分進擊！（網上圖片）

很冶艷。（網上圖片）

照片顯示，頭像和名字為Frankie的帳號向女方撒嬌，女方問：「點解ak會搵我傾偈嘅🙈」而Frankie就疑呷醋回覆：「佢搵你一定去」、「你唔好搵我喇 你自己一早都揀咗 你講嘅 佢搵你一定會去 做咩我要對自己咁差啫」女方回覆：「佢唔會啦 傾閒偈only 同埋佢有女㗎嘛」而在截圖下方，Christy寫住：「可唔可以唔好1月1號就比呢啲難題我🤯」

女方自稱周旋於Frankie和AK之間。（IG@frankie729）

Christy的IG密友限時動態被連環流出，這張對話圖顯示Frankie講到AK時帶呷醋語調。（網上圖片）

另外又有一張則屬於跟AK IG私訊的對話截圖，內容不算特別親匿，男方除了講新年祝賀說話外，就純粹問女方是否跳了好耐鋼管舞之類，Christy則問AK的studio有沒有給予初學者的跳舞堂，指自己出去學完全跟不上。然而，女方在截圖上卻寫住：「皮皮嬲咗我 因為我成日提AK 而家AK又係咁TEXT我 我都唔知係咪皮皮搵佢嚟試我 但係AK應該唔知我同皮皮咩關係😟」

跟AK IG私訊的對話截圖內容不算特別親匿，但女方在截圖上卻寫住：「皮皮嬲咗我 因為我成日提AK 而家AK又係咁TEXT我 我都唔知係咪皮皮搵佢嚟試我 但係AK應該唔知我同皮皮咩關係😟」（網上圖片）

Christy多次在IG限時動態提起Frankie，言語間透露自己一心幾用，如一張2021年10月的相中，女方身穿比堅尼，被一名男子從後攬住，她寫：「自己十月嗰陣仲幾鍾意佢 估唔到皮皮咁快出現😝我見一個愛一個嘅性格咁多年都冇改變😂」其他相亦有寫住：「我三個男人都好鍾意😩唔好要我揀啦 我都冇逼你哋分手啦🥴」、「我覺得自己要搵多個🥲而家嗰兩件都唔係隨時on call嘅 我要一個係一call要即刻出到嚟」、「Just realised我今年全部relationships都係做緊人第三者 Wtx’s wrong with me……我知自己都好花心 見一個鍾意一個 我係一個prefer sl（secret lover）rather than sp（sex partner）嘅人……」更揚言2022年要嫁有錢佬！另一張相則是Frankie的自拍照，Christy寫住：「我25號想去搵佢只因為我條仔陪唔到我，但係我又唔想皮皮覺得我係嗰啲無知靚妹仔🥴點做好😓」

Christy指自己不想理會「Benben」和「Frankie皮皮」。（網上圖片）

著比堅尼的Christy被一位男士攬住，她寫：「自己十月嗰陣仲幾鍾意佢 估唔到皮皮咁快出現😝我見一個愛一個嘅性格咁多年都冇改變😂」（網上圖片）

Christy自稱：「我三個男人都好鍾意」，都好貪心下。（網上圖片）

Christy承認自己做第三者、花心、見一個愛一個，最後更祈願自己2022年可以嫁有錢佬。（網上圖片）

竟然連聖誕節要唔要去皮皮屋企都要出Story問。（網上圖片）

Christy：「我覺得自己要搵多個🥲而家嗰兩件都唔係隨時on call嘅 我要一個係一call要即刻出到嚟」（網上圖片）

另一張是Frankie的自拍照，Christy寫住：「我25號想去搵佢只因為我條仔陪唔到我」，嘩！（網上圖片）

與Frankie IG的私訊對話，她自稱有Frankie心，貼他在床頭，但網民指圖中所見AK個頭大過Frankie。（網上圖片）