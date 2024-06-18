混血男歌手曬開胸白馬王子Look　慘遭網民不禮貌留言：可否正常些

現年35歲的古淖文當年參加亞洲電視的《亞洲星光大道》奪得第5名兼「最佳台風獎」入行，同屆有羅力威、陳蕾等，但古淖文星運一般，入行後發展平平，至去年扚心肝參加無綫歌唱選秀節目《中年好聲音2》，並成功以大熱姿態力壓譚輝智贏得冠軍，可謂令他「鹹魚翻生」。

古淖文當年參加亞洲電視的《亞洲星光大道》奪得第5名兼「最佳台風獎」入行。（視頻截圖）

與古淖文同屆的有羅力威、陳蕾等。（視頻截圖）

雖然賽後被有「樂壇風紀」之稱的殿堂級歌手甄妮，狠批他「油膩誇張」、「給滿分～笑到找牙」等等，但古淖文虛心受教，之後曾在接受《香港01》訪問時，大方表示：「我覺得有一位甄妮姐姐嘅大前輩咁樣去畀一個意見，我係覺得好受嘅，我係會虛心學習。」非常有風度。

古淖文去年參加《中年好聲音2》並奪得第一名，譚輝智奪得第二名及顏米羔奪得第三名。(陳順禎 攝)

古淖文被甄妮恨批他「油膩誇張」。(陳順禎 攝)

古淖文大方回應甄妮批評。（陳順禎攝）

而受教同時，古淖文也覺得心態很重要，他繼續忠於自己，並深受客戶喜愛，頻頻有登台演出機會。身為澳門人的古淖文，日前就到泰國推廣澳門，演出前，他在酒店房分享「每日穿搭」，並自我鼓勵說道：「培養心情，好好工作，加油！」但竟惹來網名不禮貌留言。

古淖文日前到泰國演出。（小紅書）

同何超瓊合照。（小紅書）

古淖文一身白馬王子look。（小紅書）

帥氣間間雜一些「妖」氣。（小紅書）

相中，古淖文化上一個韓系妝，身穿全套白色西裝，以白馬王子look示人，胸口Deep V曬出胸肌十分養眼，整個感覺帥氣之餘也不失「妖氣」，粉絲也留言大讚：「期待你拍劇和開演唱會，有實力，有顏值」、「淖文工作頻繁，仍然保持帥氣，期待嚟個人演唱會」、「好性感啊」、「白馬王子look , 魅力沒法擋」；但當中卻有網民不禮貌地說：「好gay…可否正常些」，有其他網民看不過眼，回復說：「佢話去表演，舞台妝造，很正常」。

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

其實古淖文一向以「夠妖」見稱，他曾在《中年好聲音2》中與陳蒨葶、尹新杰、鄔慧芳和李榮耀組成的《我要》隊，五人以Bling Bling舞衣上陣又跳又唱。陳慧嫻大讚：「好妖好姣，媲美葉德嫻個MV。」伍仲衡則說：「呢首歌好啱古淖文，你個樣真係好妖。」憑着妖爆演出搶盡焦點的古淖文，最後更獲頒MVP獎項，負責選出本集MVP的陳慧嫻說：「我嘅評選準則係成晚令到我最深刻印象嗰一位，佢帶動咗成隊嘅氣氛！」

古淖文曾在《中年好聲音2》中與陳蒨葶、尹新杰、鄔慧芳和李榮耀組成的《我要》隊，妖氣十足。

憑着妖爆演出搶盡焦點的古淖文，最後更獲頒MVP獎項。