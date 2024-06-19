謝玲玲賀次女當選青聯首位女主席　林顥伊曾與何超盈夜蒲關係親密

現年67歲的名媛謝玲玲與富商林建岳曾有過一段婚姻，兩人育有兩子三女，包括林孝賢、林恬兒（Emily）、林顥伊（前名林愛兒）、林心兒（Elly）及林孝能，個個仔女都非常出色！早前林顥伊成功當選香港青年聯會第32屆主席，成為首位女主席，謝玲玲亦有特別發文祝賀：「熱烈祝賀我的老三，二女兒顥伊當選香港首位青聯女性主席。」網民紛紛留言大讚叻女！

謝玲玲與富商林建岳曾有過一段婚姻，兩人育有兩子三女。（IG@hlingling）

謝玲玲同女兒林恬兒（Emily）及林心兒（Elly）。（IG@hlingling）

林顥伊成功當選香港青年聯會第32屆主席，成為首位女主席。

林恬兒同林心兒經常精心打扮出席上流社交場合、晚宴等。（IG@elly）

大女林恬兒。（IG@emilylam.ho）

林心兒外形出眾。（IG@elly）

相比起林恬兒同林心兒經常精心打扮出席上流社交場合、晚宴等，林顥伊作風低調，早期打扮亦以中性風為主，年輕時經常被影到與同性密友夜蒲，當年她與賭王何鴻燊四房千金何超盈經常出雙入對，兩人曾被影到在中環街頭「咬耳仔」，而何超盈出席林顥伊的生日Party時，更穿上寫有「Oiyi is mine（愛兒是屬於我的）」字句的T恤，林顥伊亦曾在IG曬出與何超盈的親密合照，並留言「love of my life」，二人親密關係不言而喻。不過何超盈就表示與林顥伊相識多年，屬好朋友關係。

謝玲玲同三個女兒，林顥伊、林心兒及林恬兒。（IG@hlingling）

林顥伊作風低調。（視覺中國）

林心兒同何超盈是閨密。（IG@elly）

何超盈同老公好恩愛。（微博@SabrinaHo何超盈）

隨着年紀增長，林顥伊亦一改貪玩性格，自小成績優異的她名副其實是學霸。林顥伊小學在拔萃女書院就讀，中學留學美國，之後在香港大學完成工商管理學學位，再去英國深造1年後回港，並於香港中文大學取得法學碩士及博士學位。2015年林顥伊加入家族公司麗新集團，現為麗新發展有限公司及麗豐控股有限公司的執行總裁，同時擔任「百欣慈善基金」行政總裁一職，亦身兼多個香港特區政府的委員會委員，2020年更獲委任太平紳士，成為家族之光！

2015年林顥伊加入家族公司麗新集團。（余俊亮攝）

一家人好溫馨！（IG@hlingling）

個個仔女都非常出色！（IG@hlingling）

林顥伊不但是學霸，現時更身兼多職。（IG@hlingling）

出席林心兒生日Party。（IG@hlingling）