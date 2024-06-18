Candy靠帶氧運動瘦身唔怕發福似肥仔　大表嫂Alina唔識皮皮女友

Candy仲守住瑩幕初吻。（梁碧玲攝）

周家怡、周國賢、Candy（王家晴）、Alina（李炘頤）、陳安立新劇《無人之境》播放在即，今午齊人出席記者會。陳立安於劇中與Candy有感情戲，不過為怕收刀片，所以他自行劇透二人嘅感情戲非常蜻蜓點水。Candy接受訪問時，解釋因為並非主線，所以仍未需求獻出螢幕初吻。

Candy話試過做gym，但搞到愈來愈橫。（梁碧玲攝）

而家每日都做帶氧運動。（梁碧玲攝）

Candy近日被網友指「有福氣咗」，她表示一直有keep fit。「我係手腳瘦，塊面有肉。我有試過做gym，但因為我體質係好易有肌肉，所以變得愈來愈橫，而家每日做帶氧運動，至少都做45分鐘，塊面練習都有做。」對於被指發福後與「肥仔」撞樣，Candy笑言外甥多似舅，並未有因評論感不快。「減肥係女人一輩子嘅事，自己都一直搵緊對自己最有效又健康嘅方法。」

Alina話自己帶人群恐懼症，所以太多人嘅活動，佢都少參與。（梁碧玲攝）

另外，皮皮女友Christy早前因現身MIRO見面祭，繼而被爆曾周圍同人講AK同皮皮同時追求自己。問到大表嫂會否避席粉絲向較重嘅活動，她說：「我又無特登避，但如果係一件大事，例如佢第一次跳新歌，可以去support下，但人多地方我都盡量減少出現。」 Alina又表示每次PO相前，都會與大表哥夾一夾，務求大家都係以靚樣示人，而她本身不認識Christy，所以未有對事情多作評論。