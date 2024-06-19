香港最後一個少女睇騷生圖流出 淡妝馬尾Look獲讚沒醫美痕跡

現年42歲的薛凱琪（Fiona）近年專注在內地發展事業，並有「香港最後一個少女」的美譽，因為她雖然年過40，但依然少女感十足，不過亦有不少人質疑她經常變臉，指她北上發展後，打扮和容貌都跟過往大有不同，更懷疑她疑似整容！

Fiona出道多年依然非常少女。（IG@physit）

Fiona薛凱琪被封香港最後一個少女。（IG@physit）

Fiona近年專注在內地發展事業。（視頻截圖）

薛凱琪以古裝造型現身央視節目。(網上圖片)

直至近日，有網民野生捕獲Fiona到北京鳥巢觀看莫文蔚演唱會，她當小粉絲的影片和生圖在小紅書大量流出，Fiona事後也在社交平台寫道：「昨晚的時光真的很開心也很讓人感動，音樂總是能帶給人陪伴和力量 @Karen莫文蔚喜歡你太多太多年了，能聽到一生所愛 我哭了，感恩。想想你給我的回憶，好開心可以當一晚粉絲。 ps.你好多的CD我都有」。

Fiona近日到北京鳥巢觀看莫文蔚演唱會。（小紅書）

Fiona近日到北京鳥巢觀看莫文蔚演唱會。（小紅書）

Fiona非常enjoy。（小紅書）

Fiona在場內影了不少片和相，十足小粉絲。（小紅書）

而這次網民終於不再指Fiona變臉，反指沒有P圖的她樣子更為自然，而且皮膚緊致，該網民上載Fiona坐在觀眾席留心聽歌的影片，並留言謂：「少女fi認真當粉絲的一晚，誰敢信這素42歲的fifi啊~好少女哇！能感覺到她真的很喜歡莫文蔚，眼淚光閃爍。」

有網民野生捕獲Fiona到北京鳥巢觀看莫文蔚演唱會。（小紅書）

Fiona看得很投入。（小紅書）

還跟著唱。（小紅書）

粉絲大讚42歲的Fiona好少女。（小紅書）

片中的Fiona化上淡妝，簡單用髮圈紮起馬尾，再穿上白色小吊帶背心，全神貫注看演唱會，散發混然天成的少女感，其他網民亦陸續留言表示認同發文者：「真的好漂亮，比我還要像二十幾歲，太緊致了，完全沒有醫美痕跡。」另有網民謂：「她漂亮很大程度上來源於皮膚緊致，她們是怎麼做到的啊很羨慕！」亦有不少網民表示不解，為何過往經常指Fiona疑整容？生圖看起來就沒有整容痕跡，難道是化妝團隊的問題？

有網民從另一個角度拍下Fiona。（小紅書）

Fiona化上淡妝，簡單用髮圈紮起馬尾，再穿上白色小吊帶背心，散發混然天成的少女感。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

此外，另一位網民也有上載Fiona看演唱會的生圖，留言讚她有一股生命力在，又問她是如何做到？有人就留言指：「少女感不是裝出來的。」相信Fiona也萬萬想不到，平日經過精心打扮兼化上精緻妝容的工作照，卻常被指變臉和P圖，反觀私下簡約裝扮的生圖，就一面倒獲讚。