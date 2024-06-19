張曦雯一味靠讚等男友多下廚　唔急做人妻：暫時未有計劃

有「美女廚神」稱號的張曦雯（Kelly），今（19日）為節目《拍檔食堂》錄影，而煮得一手好菜的她，自言參加節目沒有太大壓力，因為身邊有專業廚師幫助。而在接受《香港01》訪問時，她亦大方分享與美日混血兒男朋友Mark Brunyez在家的下廚樂，相當甜蜜。

張曦雯本身煮得一手好菜。（陳順禎攝）

在接受訪問時問到Kelly煮中餐多還是西餐多時，她就二話不說：「一開始熟悉煮嘅係西餐，但返到嚟香港之後屋企焗爐嗰啲又冇咁大，屋企又冇咁多位唔方便，其實都係家常便飯。（平時有冇同男朋友下廚？）我哋都有，佢就最鍾意煎牛排，煎得好好食㗎，（佢以西餐為主？）係喇！我又會幫吓手。（佢有冇讚你煮嘢好？）我會讚佢，因為等佢煮，讚佢多啲等佢煮多啲。」一邊講一邊甜笑，可見戀情相當穩定。

張曦雯透露男朋友煎牛排相當厲害。（陳順禎攝）

張曦雯與男友感情穩定早已同居。（IG：@kelllycheung）

與男朋友同居多年的Kelly，早前在社交網站上貼一張懷孕照，頓時驚嚇不少網民，原來只是劇中孕照而已。而當問到二人感情穩定，有沒有打算結婚時，她就表示：「我同男朋友都好穩定，好多年，都係朝住呢個方向嘅，如果唔係都唔會一齊咁多年，暫時未有計劃住。（屋企人有冇催婚？）冇，我爹哋媽咪完全冇理我，佢哋都好鍾意我男朋友。」她又透露現時忙於拍劇，7月更會開始拍新劇，是喜劇類劇集，所以對她來說是一種新挑戰。