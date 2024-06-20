梁競徽坦認想拍香港影視作品　樂觀保持開放態度等機會

近年己將重心轉移內地發展的梁競徽（原名：梁烈唯），近日罕現身電視城為綜藝節目《拍檔食堂》錄影。而在接受《香港01》訪問時，他就揚言很想拍香港影視作品，奈何又坦承現正的自己正處於演員尷尬期，但仍抱持開放態度，等待機會來臨。

梁競徽罕現身電視城為綜藝節目《拍檔食堂》錄影。（陳順禎 攝）

節目上邀請多位明星與名廚合作比賽，而梁競徽透露有為了這個節目而事先作準備訓練，特別是刀功上的訓練，其他因為有大廚在邊協助，所以只要展現平日廚技就可以，對自己組別充滿信心。

梁競徽近年已將重心轉移內地發展。（梁競徽微博圖片）

而近年一直在內地拍攝影視作品的他，提到近來港產片《九龍城寨之圍城》大受歡迎，目前己累積票房逾6億人民幣，而他亦有觀看該電影，問到會否覺得因該電影而令大家對香港電影提升了信心，他就二話不說：「我覺得絕對會嘅，《九龍城寨》呢個電影好香港情懷，同埋各個部門喺呢個電影裡面，真係所有人好落力咁去做好呢件事，佢自然就會有一個好好嘅結果。」

梁競徽有觀看《九龍城寨之圍城》。（《九龍城寨之圍城》微博圖片）

而當問到會否很想拍攝香港影視作品時，他就表示：「其實我一路都好想拍番香港電影，香港嘅劇，但我亦覺得可能自己依家比較尷尬，年齡同樣貌。如果你問我，我作為一個電影公司嘅老細，我都唔知俾咩角色自己做，我要好後生嘅男主角你又唔係好後生，我要年紀40幾歲，出嚟嘅感覺要Man啲，做個造型會有囉，但就咁平時又唔及40幾歲朋友嗰種感覺。但我又覺得冇乜所謂，演員需要經歷同生活，我都一路等緊機會出現。」

梁競徽表示想拍香港影視作品。（陳順禎攝）

正處於演員尷尬期的他，續問到現在的自己是甚麼定位時，他就二話不說：「我冇乜將自己定位話咩嘢演員或者我要做邊一類型角色先得。我仍然保持住最開放嘅心態，期望有唔同嘅導演、編劇一齊去發掘我自己嘅內在。」心態相當正向。

內地網絡電影擔任男主角。（微博圖片）

另外，提到爾冬陞導演近日出席上海國際電影節時，公開為香港新生代演員引入內地市場，直言香港演員片酬實惠，對此梁競徽都大表認同：「呢個就一定㗎啦！抵食夾大件可以咁樣形容。」