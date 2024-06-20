港姐2024｜候選佳麗見記者勁風騷　私下豪放疑棄養哥基被聲討

《香港小姐競選2024》日前舉行首輪面試，今屆候選佳麗的質素有高有低，各花入各眼。不少候選佳麗都話題十足，當中自稱來自惠州的張蓉（Nancy）見記者時表現風騷，狂擺甫士，打扮斯斯文文的她不來私下打扮極其豪放！

26歲Nancy張幫爸爸手做生意，投資廣東酒店。（林迅景攝）

表現風騷！（截圖）

張蓉（Nancy）自稱在惠州從事民宿管理，另在美東從事外貿批發。她的小紅書有不少性感照，當中更身穿黑色透視裝大騷南半球。而她曾以「家裡人把狗送人了怎麼辦」為題出文章，疑棄養哥基掀起不少討論！她稱：「我一直想養著的，弟弟從國外一回來就送人，他不知道這個狗我幫他養了5個月已經有感情了，雖然是他買的，出國都沒有照顧，都是我照顧。他就直接送人了，真的好難過。。。送給誰也不說……弟弟認為養狗沒有用，但我認為狗已經是我的家人了，沒有辦法分開的」

私下豪放！（小紅書照片）

長腿！（小紅書照片）

疑棄養！（截圖）

之後，她又稱：「謝謝各位和弟弟好好說了，先領回家。我們討論完，打算好好找一個對旺仔好的主人，隨便送人是不行的，弟弟也覺得可以。不行就放父母家，媽媽比較有空可以照顧，我還是不太想送人，旺仔實在太好了，狗狗真的是對人類很好的。我們現在都是剛出社會的年輕人，很忙，但我也真的捨不得」無論什麼原因，隨便棄養寵物，都令人髮指。

年齡似唔細！（小紅書照片）