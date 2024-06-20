Frankie女友Christy再有新截圖流出　自爆做人小三仲要覺得正印慘

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）早前因公開與女友Christy放閃，繼而Christy被網民公開其黑歷史，有人指她曾任傳銷。更有不少她的密友限時動態截圖流出，她更自爆見一個愛一個及周旋於Frankie及江𤒹生（AK）之間，不少網民都「等食花生」，希望會有更多的截圖流出。

女方自稱周旋於Frankie和AK之間。（IG@_kisang_）

網上流傳Christy的性感照，她對驕人身材毫不吝嗇。（網上圖片）

昨日（19日）再有有關Christy的截圖流出，今次是指Christy做小三，然後在社交平台公開與該男士合照，再發文表示覺得「正印女友」很慘：「其實我真係志在有個人陪下我周圍去，我都覺得做佢條女真係好撚陰公，佢地仲要就黎五週年，繼續若無其事咁廛祝扮恩愛我玩厭之後一定會爆比佢條女知再咁比人呃落去真係好慘，即管睇下邊個識玩啦。」

再有有關Christy的截圖流出，今次是指Christy做小三，然後在社交平台公開與該男士合照，再發文表示覺得「正印女友」很慘。（網上圖片）

不少網民都覺得她這個行為很討厭，紛紛表示「Frankie條傳銷雞女友Christy食左人地條仔 再係ig同情返人地條女」：「睇嚟佢d frd應該成日cap底佢啲story討論佢」、「點止綠茶婊呀～佢係明刀明槍咁post上網 話俾全世界知，佢專做人第三者，正宗千人斬賤貨，好bad taste」，而大部分的網民都抱著「睇黎仲有大把圖未放」這個心態繼續「食花生」，看看還有什麼東西可以爆出來。

Frankie女友被翻出更多性感相。（網上圖片）

Christy在船P擺出高難度動作。（網上圖片）