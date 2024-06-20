Frankie女友Christy貼床照自爆做小三 ：玩厭之後會爆畀佢條女知

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）早前因公開與女友Christy放閃，繼而Christy被網民公開其黑歷史，有人指她曾任傳銷。更有不少她的密友限時動態截圖流出，她更自爆見一個愛一個及周旋於Frankie及江𤒹生（AK）之間，不少網民都「等食花生」，希望會有更多的截圖流出。

女方自稱周旋於Frankie和AK之間。（IG@_kisang_）

網上流傳Christy的性感照，她對驕人身材毫不吝嗇。（網上圖片）

昨日（19日）再有有關Christy的截圖流出，今次是指Christy做小三，然後在社交平台公開與該男士合照，再發文表示覺得「正印女友」很慘：「其實我真係志在有個人陪下我周圍去，我都覺得做佢條女真係好X陰公，佢地仲要就黎五週年，繼續若無其事咁慶祝扮恩愛。我玩厭之後一定會爆比佢條女知，再咁比人呃落去真係好慘，即管睇下邊個識玩啦。」

再有有關Christy的截圖流出，今次是指Christy做小三，然後在社交平台公開與該男士合照，再發文表示覺得「正印女友」很慘。（網上圖片）

不少網民都覺得她這個行為很討厭，紛紛表示「Frankie條傳銷X女友Christy食左人地條仔 再係ig同情返人地條女」：「睇嚟佢d frd應該成日cap底佢啲story討論佢」、「點止綠茶婊呀～佢係明刀明槍咁post上網 話俾全世界知，佢專做人第三者，正宗千人斬賤貨，好bad taste」，而大部分的網民都抱著「睇黎仲有大把圖未放」這個心態繼續「食花生」，看看還有什麼東西可以爆出來。

Frankie女友被翻出更多性感相。（網上圖片）

Christy在船P擺出高難度動作。（網上圖片）