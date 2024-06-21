選美冠軍人妻泳池濕身大解放 騷屈機身材三位2字頭小花都唔夠抽
撰文：陳釗
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現年50歲的陳煒，1996年參加亞洲小姐奪冠入行，甫入行已成為亞視一線花旦，演出過《雪花神劍》、《屋企有個肥大佬》、《美麗傳說》、《縱橫天下》及《美麗傳說2星願》等經典劇。
至2012年，煒哥轉會無綫，她在訪問中講過那時剛經歷首段婚姻失敗，因為當時在泰國生活，有幾年時間沒有拍戲，所以事業重新起步。雖然曾經是花旦，但煒哥不介意從配角做起，而且愈戰愈勇，慢慢進佔無綫花旦之列，在2018年她更憑《宮心計2深宮計》「太平公主」一角，奪得《萬千星輝頒獎典禮》「最受歡迎電視女角色」，再創事業高峰。
甚有觀眾緣的煒哥，近年更是事業、愛情兩得意，在今年四月無綫公布的2023年周年報告上，煒哥艷壓一眾花旦、視后，登上一姐之位；至於同醫生老公陳國強由相戀、結婚至今一樣愛得甜蜜，羡煞旁人。
除了好戲外，煒哥更擁有一副大家公認的好身材，雖然已年屆50，但一點都不輸後生女，而煒哥也毫不吝嗇展示其美好身段，不時在社交平台分享泳裝照，看到網民流晒鼻血。
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而在今晚（21日）播出的無綫節目《玩轉深中懶人包》中，煒哥更會大派福利，節目中，煒哥穿上出名難駕馭的一件頭泳衣在無邊際泳池暢泳，除了大騷性感事業之外，更令人驚嘆的是，年過半百的煒哥，不但皮膚如雞蛋般白滑緊緻，而且全身零贅肉，狀態極佳，一點都不輸同場的陳曉華、何沛珈及關楓馨這三位20多歲的後生女；之後煒哥又穿上浴袍享受房中的私人風呂，邊浸腳邊大騷無敵長腿，非常吸睛，凍齡索爆人妻果然名不虛傳。
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