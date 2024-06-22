港姐2024｜一文睇晒首輪面試高清圖　呢10位佳麗齋睇相已贏成條街

《2024香港小姐競選》日前進行首輪面試，當日共有103位美女出現於首輪面試，其中不乏一些高䠷又或是身材豐滿的佳麗，參加者之中有不少擁有碩士學歷，鬥樣鬥身材鬥智慧之餘，家底學歷亦會被拿來比較一番。說回正題，每年首輪面試都堪稱是「羅馬鬥獸場」，無他的，因為這是美女們首次曝光的機會，無論是服飾、髮型、談吐，小至手趾腳趾甲，都會被傳媒、幕後至TVB高層、評判仔細地記錄及分析，相當之重要！



《2024香港小姐競選》首輪面試參加者，梁嘉瑩（YY），22歲。（資料圖片）

中美混血兒Aisha，17歲，暫為首輪面試中最年輕的參加者。（資料圖片）

老實說，今屆參加者的質素較往年平均，以首次面試的高清相來說，只有特別幾位談吐或衣着較為突出，而比例上少有參加者令人留下深刻印象。以下為大家揀選較出眾的10位參加者，另外亦有不少較另類的參加者，亦相當值得留意！

👇👇👇出眾靚女組別👇👇👇

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👇👇👇非主流另類組別👇👇👇

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👇第1-30位👇

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👇第31-59位👇

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👇第60-79位👇

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👇第80-103位👇