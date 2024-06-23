港姐2024｜佳麗大爆首輪面試細節　入房即被收電話捱凍呆等兩小時

《2024香港小姐競選》早前進行首輪面試，當日吸引到過百位美女參加，身材、樣貌各式其色，實在令人又驚又喜，目不暇及。有參加面試的參加者報料，大爆首次面試時的流程。雖說只是簡單一個面試，但原來過程也頗為令人難受，所以說，要「過五關斬六將」實在不容易！



《2024香港小姐競選》首輪面試，一大早就有大批佳麗抵達TVB。（資料圖片）

「香港小姐」首輪面試由早上9點開始，就似是見工一樣，參加者（佳麗）將被告之在某一個時間到達TVB電視城，然後於門外排隊登記，及後再分批入閘到位於大樓的跳舞室等候。

「翻版蔡潔」25歲叫Doris，係高質。（資料圖片）

不過，真正難捱還陸續有來。知情人表示，當日抵達大樓後，需按指示分批進入更衣室更換泳衣。她指出，當日覺得某些工作人員態度不怎麼友善，說：「可能係有啲人泳衣唔合規格，然後就問有冇第二件，總之態度唔係幾好。」隨後，換好泳衣的佳麗就需回到房間中等候。

真正的挑戰現在開始。雖說參加者被安排分批換泳衣，但卻不是分批去見評判，而是需等待「全部」參加者換畢泳衣後才被安排分批影相及見評判。需知道TVB最大有名的「冷氣超級凍」，所以說參加者需要一邊忍受室溫20-22度一邊等待！就以103位參加者計算，如果每10位參加者換衣服所需時間為15分鐘，即第一位換衫參加者就需在房內獃等超過兩小時，等全部任更衣完畢後才可以進行下一步的影全身硬照，及見評判的環節。她說：「等嘅時候真係凍到癲。」最後才可以去換回平常的衣服。

搞完一輪終於見記者。（資料圖片）

就當日情況，傳媒於早上9時於門口等候到場的參加者，直到約11時就完成這個環節的採訪，再度下午一時多才再於排舞室內進行另一個環節的採訪，就時間來看與說法也相當吻合。

港姐2024｜受王怡然影響審查更嚴？ 樂小姐：問題參選時已知

在上年的訪問中，大家都聽過有參加者抱怨面試時被沒收電話，其後有高層解釋是因為擔任有參加者更換泳衣被其他參加者偷拍或意外影到，沒收大家的電話是為保護大家的私隱。不過，知情人也透露，今年有部份內地佳麗有兩部電話，說道：「有啲人本身有兩部電話，淨係收咗一部，入房咪又係繼續玩電話。」

港姐2024｜「翻版蔡潔」相似度99％ 學生相流出細個已是美人胚子

見完記者又要再等，等見評判。（資料圖片）

知情人表示，是次面試除了以上兩點以外，也並沒有其他不合理的地方。她表示，等待的時候，大會會提供飲用水及三文治，算是較為人道的安排，而且也準許面試參加者披上自帶的衣服外套保暖。

問道被評判面試的情況，知情人就表示沒有被不禮貌對待，反笑言就算她們已穿着泳衣，但評判們看上去眼神十分累。她續說，評判會以所見的身材樣貌問問題，會分批見參加者，入房後再請參加者介紹自己。她說：「例如如果女仔皮膚好白，就會問佢有冇做運動之類，都係啲好簡單嘅問題。」最後，她也表示對於安排感到不太習慣，因為需時實在太長，而且只是以泳衣及便服分別見了評判兩次，和以泳衣給予大會拍照，和見一見傳媒四個環節而已。

呢位都幾高質。（資料圖片）

港姐2024｜一文睇晒首輪面試高清圖 呢10位佳麗齋睇相已贏成條街

《2024香港小姐競選》日前進行首輪面試，當日共有103位美女出現於首輪面試，其中不乏一些高䠷又或是身材豐滿的佳麗，參加者之中有不少擁有碩士學歷，鬥樣鬥身材鬥智慧之餘，家底學歷亦會被拿來比較一番。說回正題，每年首輪面試都堪稱是「羅馬鬥獸場」，無他的，因為這是美女們首次曝光的機會，無論是服飾、髮型、談吐，小至手趾腳趾甲，都會被傳媒、幕後至TVB高層、評判仔細地記錄及分析，相當之重要！



《2024香港小姐競選》首輪面試參加者，梁嘉瑩（YY），22歲。（資料圖片）

👇👇👇出眾靚女組別👇👇👇

+ 5

👇👇👇非主流另類組別👇👇👇