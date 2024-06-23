港姐次輪面試佳麗名單曝光　翻版蔡潔大熱晉級郭珮文勁敵宣布退出

無綫年度選美盛事《2024 香港小姐競選》首輪面試日前完成，隨即成為網民茶餘飯後話題；有指第二輪面試將於7月2日進行，但近日已經有不少佳麗「搶閘」，率先在自己社交平台「官宣」進入次輪面試，當中包括被睇高一線的「翻版蔡潔」Dolores、「理工劉穎鏇」Lauren林子譯、23歲曾在內地做過練習生的Ellyn、擁有健康膚色的梁嘉瑩等順利晉級；而2023華裔小姐亞軍Tracy和季軍Annie則由溫哥華鬥到返香港；來自河南、現就讀城市大學的22歲劉沛妍更懶理撞正考試，寧願辛苦些都不放棄參選；至於首輪面試憑勁爆身材凸「圍」而出的郭珮文勁敵丁雨然則宣布：「我退出了」。
唔講咁多，齊齊睇下有邊位佳麗率先晉級，當中又有冇你心水：
22歲的梁嘉瑩笑容甜美，擁一身健康膚色。（小紅書） 來自河南、現就讀城市大學的22歲劉沛妍，擅長跳肚皮舞。（小紅書） 劉沛妍懶理撞正考試，寧願辛苦些都不放棄參選。（小紅書） 身形高䠷的Christina，也收到第二輪面試通知。（資料圖片） 23歲的Ellyn，剛城市大學畢業，曾在內地做過練習生的她，在小紅書有2萬人追蹤，入圍冇難度。（小紅書） 27歲的Chole，見傳媒時表現大方，先勝一仗。（小紅書） 22歲的國標舞者Kerry，回覆網民入圍了。（小紅書） 24歲的黃艷，是香港大學碩士生，原來她明年才夠年數換香港永久居民身份證。（資料圖片） Annie是2023溫哥華華裔小姐季軍。（小紅書） 有「翻版蔡潔」之稱的25歲Dolores，大熱晉級。（小紅書） Dolores面試當日因為樣似蔡潔成為焦點。（資料圖片） 22歲的Lauren林子譯，就讀理大商業管理，準備升讀碩士學位。（小紅書） 林子譯首輪面試掛住落的士唔記得攞行李，勁蝦碌。（資料圖片） 據指曾參選亞姐，身高183cm兼自爆上圍100cm的張玥都有份入圍。（資料圖片） 據指曾參選亞姐，身高183cm兼自爆上圍100cm的張玥都有份入圍。（資料圖片） 首輪面試憑勁爆身材凸「圍」而出的郭珮文勁敵丁雨然，在回復網民時宣布：「我退出了」，但沒有交代原因，（小紅書） 26歲丁雨然剛在英國倫敦大學學院畢業，完成了兩個碩士學位表示正在「揾工」，當日她以一件性感小背心參與首輪面試，即刻成為焦點。（陳順禎攝） 丁雨然私下也毫不吝惜展示美好身段，著比堅尼大騷屈機身材。（小紅書） 雖然身材達噴血程度，但其樣子至身材的真假度，卻引來網民懷疑。（小紅書） 酒店太子女Nancy自爆收不到第二輪面試通知。（小紅書）