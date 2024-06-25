香港小姐2024次輪面試佳麗名單曝光！翻版蔡潔晉級郭珮文勁敵退出

無綫年度選美盛事《2024 香港小姐競選》首輪面試日前完成，隨即成為網民茶餘飯後話題；有指第二輪面試將於7月2日進行，但近日已經有不少佳麗「搶閘」，率先在自己社交平台「官宣」進入次輪面試，當中包括被睇高一線的「翻版蔡潔」Dolores、「理工劉穎鏇」Lauren林子譯、23歲曾在內地做過練習生的Ellyn、擁有健康膚色的梁嘉瑩等順利晉級；而2023華裔小姐亞軍Tracy和季軍Annie則由溫哥華鬥到返香港；來自河南、現就讀城市大學的22歲劉沛妍更懶理撞正考試，寧願辛苦些都不放棄參選；至於首輪面試憑勁爆身材凸「圍」而出的郭珮文勁敵丁雨然則宣布：「我退出了」。



唔講咁多，齊齊睇下有邊位佳麗率先晉級，當中又有冇你心水：

22歲的梁嘉瑩笑容甜美，擁一身健康膚色。（小紅書）

在小紅書宣布喜訊。（小紅書）

梁嘉瑩有少少歐美風。（小紅書）

來自河南、現就讀城市大學的22歲劉沛妍，擅長跳肚皮舞。（小紅書）

劉沛妍懶理撞正考試，寧願辛苦些都不放棄參選。（小紅書）

好大決心呀。（資料圖片）

身形高䠷的Christina，也收到第二輪面試通知。（資料圖片）

已經諗緊表演咩才藝。（小紅書）

原來她還是港大高爾夫社長。（小紅書）

23歲的Ellyn，剛城市大學畢業，曾在內地做過練習生的她，在小紅書有2萬人追蹤，入圍冇難度。（小紅書）

Ellyn多謝網民支持。（小紅書）

被睇高一線。（資料圖片）

27歲的Chole，見傳媒時表現大方，先勝一仗。（小紅書）

興奮入圍。（資料圖片）

私下有不少街拍相。（小紅書）

22歲的國標舞者Kerry，回覆網民入圍了。（小紅書）

Kerry舞技高強。（小紅書）

24歲的黃艷，是香港大學碩士生，原來她明年才夠年數換香港永久居民身份證。（資料圖片）

順利晉級。（小紅書）

曾有選美經驗。（小紅書）

Tracy是溫哥華華裔小姐亞軍。（小紅書）

Tracy擁有一副選美樣。（小紅書）

實力毋庸置疑。（小紅書）

Annie迫不及待報喜。（小紅書）

Annie是2023溫哥華華裔小姐季軍。（小紅書）

Annie有豐富選美經驗。（資料圖片）

有「翻版蔡潔」之稱的25歲Dolores，大熱晉級。（小紅書）

濃妝一面。（小紅書）

Dolores面試當日因為樣似蔡潔成為焦點。（資料圖片）

22歲的Lauren林子譯，就讀理大商業管理，準備升讀碩士學位。（小紅書）

林子譯首輪面試掛住落的士唔記得攞行李，勁蝦碌。（資料圖片）

有劉穎鏇的感覺。（小紅書）

Cindy是一名空姐。（小紅書）

能進入第二輪心情激動。（小紅書）

鍾意同陽光玩遊戲。（小紅書）

24歲的Mandy，是一名時裝設計師。（小紅書）

樣子也充滿時尚感。（資料圖片）

林司檸自稱從事金融業。（資料圖片）

林司檸為下輪面試戰衣頭痛。（小紅書）

林司檸自稱從事金融業。（小紅書）

黃劍萍為第二輪面試努力改進。（小紅書）

黃劍萍化妝方面都要多花心機先得。（資料圖片）

Coco當日的妝非常嚇人。（小紅書）

Coco當日的妝非常嚇人。（資料圖片）

健康膚色。（資料圖片）

闖關成功。（小紅書）

Celine妹妹都成功第二輪見，（小紅書）

斯文一面。（小紅書）

據指曾參選亞姐，身高183cm兼自爆上圍100cm的張玥都有份入圍。（資料圖片）

據指曾參選亞姐，身高183cm兼自爆上圍100cm的張玥都有份入圍。（資料圖片）

首輪面試憑勁爆身材凸「圍」而出的郭珮文勁敵丁雨然，在回覆網民時宣布：「我退出了」，但沒有交代原因。（小紅書）

26歲丁雨然剛在英國倫敦大學學院畢業，完成了兩個碩士學位表示正在「揾工」，當日她以一件性感小背心參與首輪面試，即刻成為焦點。（陳順禎攝）

丁雨然私下也毫不吝惜展示美好身段，著比堅尼大騷屈機身材。（小紅書）

小紅書裡面的丁雨然，比面試的她濃妝。（小紅書）

雖然身材達噴血程度，但其樣子至身材的真假度，卻引來網民懷疑。（小紅書）

酒店太子女Nancy自爆收不到第二輪面試通知。（小紅書）

Nancy是首輪面試的Pose王。（資料圖片）

同樣未能入圍第2輪面試。（小紅書）

同樣未能入圍第2輪面試。（小紅書）