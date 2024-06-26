李龍基親解個唱標語「女繼續追」之謎　強調為葉子楣賀壽並不知情

現年73歲李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）被控逾期居留、使用虛假文書及違反逗留期間接受工作等共7罪，日前被裁定5項罪成，合共判監25個月。李龍基得知判刑結果後滿面愁容離開法院，激動說會履行承諾等Chris出獄便結婚。雖一度情緒激動落淚，但李龍基很快就收拾心情，疑似當日就出席補祝葉子楣農曆生日飯局，同樣穿上粉紅色襯衫，紅粉緋緋，心情不錯！而李龍基7月澳門個唱海報標語更出現「風繼續吹 女繼續追」。

李龍基與王青霞(Chris)早前接受《香港01》獨家專訪後，Chris的身世背景引起外界關注，並引起公眾談論。（資料圖片）

李龍基與王青霞感情要好。（資料圖片）

李龍基指未婚妻王青霞Chirs未知對方已經判決入獄 。（梁碧玲攝）

李龍基行了數步開始情緒激動。(凌子淇攝)

李龍基今日就有關演唱會海報標語的事回應網媒，指自己與澳門個唱主辦單位並非直接聯繫，當他見到個唱海報標語寫上「風繼續吹 女繼續追」後已即時聯絡中介人，可是對方表示時間太短急需出街，已趕不及更改了。李龍基強調這句標語是未問過他就推出街了，並且已經改不到。不過他就將「女繼續追」所指的女當是女未婚宴Chris，表示自己要用心追她回來。

李龍基的澳門演唱會海報。(網上圖片)

至於李龍基被問到為何在Chris入獄當晚就去了為葉子楣賀壽？他解釋是因為有好友怕他心情低落，於是盛邀他去吃飯，他也是免為其難才出席，去到才知道原來係為葉子楣慶祝。李龍基自言與葉子楣不太熟，原本連合照也不想影，但一時心軟兼且怕不尊重人家，才影了合照。

打扮一樣！（微博照片）