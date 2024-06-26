Mani入行30年自爆最擔心阿嬌　爆阿Sa初入行連父母都唔睇好

由天后容祖兒（Joey)、阿嬌（鍾欣潼）、阿Sa(蔡卓妍）聯手主持的內地綜藝節目《因為是朋友呀2》近日迎來收官日，而在最後一集節目中她們就與經理人Mani(霍汶希）在澳門暢遊及秘密為她慶祝入行30周年紀念，過程中Mani大方分享與她們三人初相識的經過，並分享對她們三人的內心感受，更自爆Joey當年的一個舉動，令她差點不想簽對方入旗下。

最後一集大家為Mani入行30周年慶祝。（影片截圖）

Mani無疑是圈中最強經理人之一，從90年代轉戰幕後工作開始，不知不覺已入行30年了，管理的旗下藝人都非常成功，包括謝霆鋒、陳偉霆、Joey、阿嬌、阿Sa等，全是家喻戶曉的大明星。

而在節目中，Joey、阿嬌、阿Sa為了慶祝Mani入行30年，她們就為她準備了一個驚喜，就是英皇娛樂旗下藝人一起錄製了祝福影片給她，包括老闆楊受成博士，令她大為感動。

大家為Mani送上麾祝福。（影片截圖）

回憶入行30個年頭，Mani同Joey、阿嬌、阿Sa經歷了不少事情，過程中她就分享與Joey的一段經歷，正因為這段經歷令她曾有想過不簽對方，當時的Joey只有17歲，Mani表示：「有一次跟你走路，我一直走，不小心我摔倒，扑完之後，（你狂笑）笑到不得了，一點都沒有扶起我，我心裡邊想說，你還是人嗎？好可怕。」所幸Mani最後沒有放棄Joey，否則香港樂壇少了一位唱得之人。

Mani曾一件事不想簽Joey。（影片截圖）

除了有想過不簽Joey之外，Mani還自爆當年對阿sa這個學生感興趣時，其父母不約而同說了一番話，亦令她感到相當害怕，阿Sa表示當年被簽時，Mani一直說她像一塊披薩，而Mani就表示：「披薩是像披薩，就是怎麼圓，很多雀斑。經紀人（另一圈內人）介紹給我是說，她好多粉絲的，我見完之後，這粉絲哪裡來的呢？你媽媽、你爸爸都跟我說一句，Mani你有沒有考慮清楚，我女兒甚麼都不懂，只有吃跟睡覺，為什麼你爸爸跟你媽媽，不約而同地去說這句話，我就覺得我都有心虛了。」而阿Sa亦坦誠自己確是懶人：「小時候的我確實非常懶，我真的可以暑假連續睡70多個小時，然後我吃飯都是在床上面，真的太懶了。」

阿Sa坦承自己是懶惰之人。（影片截圖）

而對於阿嬌的感受，Mani就表示：「三個裡面我就是最擔心你的，比較內向了。不開心也不跟我們說。」三人來自不同背景，各有性格，Mani能與她們相處超過20年，關係早已如同家人，這種關係令不少人相當羨慕。