佘詩曼指《新聞女王》續集電影版同期拍攝　被問陣容班底19字回應

佘詩曼（阿佘）今日（27日）現身尖沙咀出席品牌活動。日前熱播的電視劇集 《家族榮耀之繼承者》好評如潮，她接受訪問表示：「開心，其實我哋成個劇組都開心嘅。」至於提到大結局林峯在婚禮出現是否想搶新娘，她說：「大家覺得係點，監製編左咁樣嘅結局等大家去估吓同埋諗吓。」她笑言：「揀邊個都冇所謂，我都拍完。」

佘詩曼未知 《家族榮耀之繼承者》會否拍續集。（葉志明攝）

《家族榮耀之繼承者》在交換戒指時，林峯竟然衝進教堂。(影片截圖)

《新聞女王》續集電影版同期拍攝

被問到《家族榮耀之繼承者》是否會開續集，她坦言：「我唔知喎！（有望原班人馬再拍？）係咪真係原班人馬，睇吓到時啦！」講到有指《新聞女王》會開電影版和續集，她說：「呢一個其實係早幾個月前都同監製傾過，佢亦都有同我講兩件事嘅故仔大概係點，但討論咗個議題好值得我哋去反省，係一個好有意義嘅題材。」至於何時會開拍，她說：「唔知喎，劇集總監製鍾澍佳話好似12月，因為佢就Mark咗我一月，但係現在就提前咗！」她透露鍾澍佳表示可能是連住拍攝電影版和電視劇版。提到新版本陣容班底會有黃宗澤和陳曉華加入，她表示：「我都係睇報道先知，咁我唔理啦，係好對手嚟嘅。（對曉華嘅印象？）OK我哋拍咗一場戲，佢係一個好有潛質嘅演員。」至於未來半年是否有新劇的拍攝工作，她坦言：「我諗就未必會有，因為我想有多啲時間，除非有一個好正嘅戲。」

佘詩曼指《新聞女王》續集與電影版同期拍攝。（葉志明攝）

自爆與「七魔女」旅行着Toby件泳衣

提到早前與「七魔女」一齊去旅行，是否有男士前來搭訕，她笑言：「可能有人想，但係唔成功。」至於早前大曬性感水着，她說：「呢個係梁靖琪（Toby）嘅idea，佢話咁難得一齊不如影一輯相留念，我哋就揀咗呢兩個顏色，我哋其實一去到嗰一日已經攤晒所有衫出嚟，邊個着得靚，邊個鍾意邊件就揀。其實我着緊黑色嗰件衫都係Toby，唔係我自己。」

佘詩曼與「七魔女」情同姊妹。(ig圖片)

拒絕開個人演唱會

被問到會否繼續往音樂發展，她說：「其實唱歌唔係我強項，我係想送俾粉絲支持咗我咁耐，出道周年作一個留念，會唔會有呢個計劃就遲啲先講！」提到若果有人邀請開演唱會，會否考慮接洽，她笑言：「嘩，梗係唔得啦！（做嘉賓可以嗎？）做嘉賓都要諗吓，我好驚啊！」倘若林峯邀請做演唱會嘉賓，她直言：「講到佢，我要練歌。」

佘詩曼拒絕開個人演唱會。（葉志明攝）