邵氏「混血賊王」大讚內地掌紋付款好方便　批香港畀錢落後惹爭議

電子支付近年大行其道，香港有部份場所目前已是全電子支付，有人認為是進步，但亦有人覺得始終畀現金最方便，尤其對老人家而言，未必個個有信用卡或其他電子支付平台。

近日有份參演《反黑英雄》的邵氏小生、樂隊Mr.成員黎澤恩（Ronny），在社交平台發文轟香港落後，他說：「剛剛試了一下掌紋付款，內地依家已經去到用便利店手掌都可以俾錢，香港，你依家究竟搞緊乜嘢？坐的士仲要俾現金，去街市唔收八達通」

無綫劇《反黑英雄》中亦有Ronny演出，他飾演泰國殺手。（IG@mr_ronnylay）

Ronny是Mr.的結他手，但樂隊歷年來分分合合，他也被逼轉行搵食。（資料圖片）

Ronny曾轉行地產、健身等，表示不能總想著以前有幾風光，相信好多人已忘記了自己。（資料圖片/陳順禎攝）

Ronny有1/16美國血統，所以外貌「鬼鬼哋」，在劇集間中亦會飾演外籍人士。（IG@mr_ronnylay）

貼文引起熱議，有人說香港很多地方有Pay-wave，其實都已經很方便，甚至用手機付款都可以，也有人慶幸香港仍然可以用現金。另一方面卻有很多人關注私隱問題，其中很多人讚好的留言指：「我唔明點解買$10嘢要掃掌紋咁onX，你明唔明生物特徵有幾私隱？」又叫Ronny如果嫌香港不便，索性長居內地。但亦有人反駁，當年蘋果出iPhone有指紋解鎖時，明明個個都讚先進，質疑有人為反而反、雙重標準。

Ronny在社交平台大讚內地掌紋付款好方便，批香港落後，網民反應兩極。（Threads@mr_ronnylay）

Ronny是樂隊Mr.的結他手，他曾在訪問中提到，樂隊風光時，自己交6、7萬稅，不過後來疫情期間卻零收入，自己只好鑽研演戲和不斷考牌，試過做地產代理等，亦有發展健身事業。他近年成為邵氏旗下藝人，參與過《白色強人II》、《疊影狙擊》等劇集，近日的《反黑英雄》亦見其蹤影，不過要數到最多迴響的，就是早前於《新聞女王》中飾演「賊王」，更用槍指嚇佘詩曼，引起不少討論度。而除了演員外，他日前亦宣布與Mr.隊友Dash、MJ、Tom去廣州開騷，不過就未見主音布志綸（Alan）有份。

Ronny近年都有發展健身事業。（IG@mr_ronnylay）

Ronny早前在《新聞女王》飾演賊王，迴響頗大！