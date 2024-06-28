海關戰線｜謝霆鋒搏到盡減肥操肌　自言超極致：連菜都不怎麼吃

國際武打巨星成龍在動作電影成就上獲得不少肯定，演技毋庸置疑。繼早前公開大讚內地男星張藝興（Lay）是其接班人後，近日他再度點名另一接班人，就是謝霆鋒。近日謝霆鋒首擔任的動作指導電影《海關戰線》在北京舉行首映禮，而成龍亦親身出席支持，更公開表示今日的謝霆鋒就是當年的自己，給予高度讚賞。

《海關戰線》在北京舉行首映禮 。（《海關戰線》微博圖片）

在電影《海關戰線》中，既是演員又是動作指導的謝霆鋒，對每一個動作設計都親力親為，要求拳拳到肉真打，對於危險動作亦不需使用替身，全親身上陣，務求令觀眾感受到「真」感覺。

謝霆鋒為電影下了不少苦功。（《海關戰線》微博圖片﹑影片截圖）

除了「真」之外，為了角色需要謝霆鋒更需減肥操肌，眼見公開的劇照，其肌肉線條明顯，腹肌顯而易見，精壯的身材相當厲害。原來在飲食上需要多加注意，他在首映禮分享時表示：「我可以說是一個吃貨，但是在工作期間就真的是沒辦法吃得太放肆，所以我在工作的時候，我的主要這個理念就是我一定要運動的比我吃得多。我在現場有空的時候就開始鍛練，我吃的應該都是比較少鹽，少水少澱粉，然後到最後可能比較極致的時候，連菜其實也都不怎麼吃，像它的純水量大，那如果要飽腹一點點，我吃很多最近吃很多鷹嘴豆，我覺得它本身有飽腹感，但是其實它的卡路里率很低。」不得不佩服。

成龍點名謝霆鋒是接班人。（微博圖片）

而作為動作電影的核心人物，成龍在詮釋的電影中均親身上陣，真打真摔，令觀眾看得相當過癮。如今，謝霆鋒在拍攝動作電影時要求的「真」，令成龍有感而發，在接受內地媒體訪問時他就揚言今日的他可以說是當年的自己，強調終於有了一個接班人，同時激讚謝霆鋒是一位非常用心、努力的年輕人。

謝霆鋒真打親身上陣。（微博圖片）

另外，成龍與張藝興（Lay)合作的電影《傳說》亦即將上映，在電影中Lay不乏多個打鬥場面，均都是自己親身上陣，打得又跳得的他，領悟力高，所以被成龍點名可做接班人：「我還有20年退休，之後你就接我的班。年輕人敢拼，因為他學過跳舞，動作他學的太快了，他做到了。」