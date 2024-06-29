魏浚笙繼拉闊被炮轟風騷返港吸金　人氣不減300人圍觀迫爆商場

26歲新一代男神（Jeffrey）魏浚笙本月（22日）參與拉闊音樂會其唱歌功力及跳舞表現被網民炮轟強差人意，疑似欠缺排練，甚至唱新歌《老積》出現走音，以及與MIRROR成員呂爵安（Edan）跳舞生硬。Jeffrey事後在社交網撰文抒發感受及解畫表示自己私底下已經盡力排練搭救。Jeffrey昨日（28日）繼事件後在香港首次公開露面出席品牌活動，現場接近300人圍觀迫爆商場，人氣不減！

魏浚笙與呂爵安跳古天樂的《今期流行》，被網民炮轟跳舞生硬。（葉志明攝）

活動現場可見Jeffrey身穿了全身黑西裝外套打扮示人，更一度更換了原本戴上的文青造型眼鏡而換上了墨鏡，星味十足相當有型，活動結束後他走到觀眾席與粉絲大合照，兼且舉起勝利手勢，似乎並沒有受到拉闊事件而影響心情，離開會場時亦有與其他圍觀的粉絲一一自拍留念，親民指數爆燈！

魏浚笙昨日（28日）活動現場身穿了全身黑西裝外套打扮示人。（小紅書截圖）

魏浚笙在活動結束後他走到觀眾席與粉絲大合照，兼且舉起勝利手勢。（魏浚笙TG群組）

Jeffrey被網民炮轟拉闊表現曾撰文抒發感受

Jeffrey被網民炮轟拉闊表現後曾在社交網撰文抒發感受：「Don’t judge a book by its cover！難道每次默默的練習，都要高調大聲宣布讓大家知道才算有練習嗎？早幾個月就開始作準備難道也要全部說出來，每個人的要求我都努力配合遷就，要我怎麼做就怎麼做，最後出來的結果為什麼會演變成這樣的導向，我只是一個熱愛唱歌的人！」

Jeffrey發文解釋，指自己幾個月前已開始準備。（資料圖片/葉志明攝）