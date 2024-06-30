頂級身材女星超性感舊片翻Hit　水中彈出一幕震撼程度令人咋舌

現年37歲的高海寧（高Ling）出名樣靚身材正，她亦深明自己的天賦優點，從不介意以性感形象示人。高海事除了樣貌身材出眾，近年她的演技亦備受讚賞。年前她憑着內地劇《三十而已》以及去年底熱播的TVB劇集《新聞女王》令人氣再創高峰。她更憑《新聞女王》入面飾演許詩晴一角奪得《萬千星輝頒獎禮2023》「最佳女配角」獎項，演技備受肯定。高Ling在內地也非常受歡迎，參演的內地綜藝節目《無限超越班2》挑戰演技引起不少關注，成功吸納了很多內地粉絲，她在接受訪問時就表示自己會同時兼顧香港以及內地的市場。

《新聞女王》中高海寧飾演的許詩晴表現亮眼。（IG：@sammkoling）

高Ling原本予人形象性感。(ig@ sammkoling)

佢依家已經擠身實力派。(ig@ sammkoling)

然而在高海寧演技仍未獲大家欣賞和認可之前，她多是演一些性感的花瓶角色。近日就有網民於社交網重溫了一段高海寧於2017年播映的劇集《賭城群英會》裡，一場泳池嬉水戲，性感程度令人咋舌。該場戲入面，有高海寧、何浩文、文凱玲以及黃浩然在泳池嬉水，先由高海寧一個在水底彈起畫面開始，然後四人互相潑水。而網民的焦點都落在高海寧令人噴血的豐滿上圍之上，她身穿比堅尼上陣，鏡頭以低抄角度對住她的心口影過去，從水中彈起的一幕真是震撼網民視覺。有網民留言表示：「這角度是真敢拍啊」、「這大特寫鏡頭太強了」。

高海寧在《賭城群英會》中出水芙蓉！（影片截圖）

近日有網民重溫呢場戲。(小紅書)

近日有網民重溫呢場戲。(小紅書)

近日有網民重溫呢場戲。(小紅書)

近日有網民重溫呢場戲。(小紅書)