反黑英雄｜袁偉豪當年被嘲食軟飯　認自我膨脹：人生需要呢啲經歷

袁偉豪昨日（30/06）出席劇集《反黑英雄》的宣傳活動，趁著星期日，他帶同太太張寶兒和兒子一同出現。袁偉豪接受《香港01》訪問，表示趁星期日一家人一同到處走走，並說：「一家人一齊去到邊都得。」相當之幸福甜蜜！



袁偉豪今日（30/06）出席劇集《反黑英雄》的宣傳活動。（梁碧玲 攝）

太太張寶兒和兒子出現撐袁偉豪場。（梁碧玲 攝）

袁偉豪透露，現時小朋友7個月大，但原來已經開始「返學」上學前課，他說：「主要係訓練BB嘅身體協調，等佢可以早啲發展平衡，手腳肌肉，講嘢。」即是想BB贏在起跑線？原來袁偉豪也考慮了十分多，他說：「冇辦法，而家出面就係咁。唔咁樣做就會畀同年齡快過自己，驚佢上唔到某一啲班，呢個係緊要。」他表示，工餘時間都會幫手照顧BB，日間和太太分工，而晚上就有「姐姐」幫手。

袁偉豪被網民指「斷崖式衰老」。（梁碧玲 攝）

網民指「殘咗好多」 袁偉豪：其實我唔係介意

《反黑英雄》播出的時候，有不少觀眾於討論區指，覺得「袁偉豪殘咗好多」。對此，袁偉豪就十分坦然地說：「以前一年拍三套劇，而家一年拍一套，可能大家印象，譬如『天堂哥』，都係（停留喺）童顏樣。然之後，就見到我做《反黑英雄》。其實我唔係介意，我係覺得係正常，因為隔咗咁耐。嗰時係三十幾歲，正值人生最壯年時候，有氣有力，捱夜又唔怕，可以嗰時虛耗咗，所以而家拍《反黑英雄》又同時拍《法證先鋒》，BB又啱啱出世，多多少少精神上都會差啲。當然年齡有返咁上下，都控制唔到。」

重杯當年被嘲「食軟飯」，袁偉豪表示已經「睇化咗」，冇乜感覺。（梁碧玲 攝）

被嘲「食軟飯」

早年袁偉豪與張寶兒拍拖和結婚後，不少網民都會嘲笑袁偉豪「食軟飯」，更令袁偉豪出IG Story反擊，但顯然人是會成長的，而近年他的心態也改變了不少。再問及有網民重提「食軟飯」的事，他先是回答：「係咩？我好耐冇聽過呢啲嘢。其實我已經冇乜感覺得，我認嗰個係過渡期，同埋嗰時事業開始幾好嘅時候，突然有一個好大轉變，係令我好接受唔到，個世界觀唔同咗。有一段時間我係沉澱咗，會對工作、團隊好多疑問，的確嗰時會有啲在乎呢件事，但係沉澱咗幾年，BB又嚟出世，我自己又放開咗呢樣嘢。」

張寶兒和BB同樣咁受歡迎。（梁碧玲 攝）

袁偉豪：「原來人生真係需要呢啲經歷沉澱，沉澱之後再接新角色演出，原來又可以帶畀大家另一種感覺。。（梁碧玲 攝）

坦然指係一種經歷

他續說：「原來人生真係需要呢啲經歷沉澱，沉澱之後再接新角色演出，原來又可以帶畀大家另一種感覺。當然希望唔好成日都咁大起大跌，我哋需要呢啲經歷，但係希望大家高抬貴手，係人都有感覺嘅。無論係斷崖式衰老又好，呢個都係常態，人係會生老病死。」

袁偉豪話多謝網民畀咗個經歷佢。（梁碧玲 攝）

認當年「自我膨脹」

記者問道，是否說「網民狠批反而幫了袁偉豪？」他回答：「都可以咁講，因為講緊事業起色，16，17，18，19年，講緊喺之前都捱咗一段時間。當好多嘢都好好嘅時候，自己就會有一種喜悅感覺，甚至係自我膨脹，呢個係好正常人嘅反應。到我結婚，出到嚟原來有咁多應該，多少都會覺得好奇怪，所以，有呢啲經歷自己都可以咁硬淨企喺度，其實係一個福氣嚟。」所以說，現在的袁偉豪真是可說想法成熟了不少，更可以說他已達到「百毒不侵」的地步。