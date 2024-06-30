邵氏小生撐掌紋支付捱轟　稱原意只想有選擇籲網民勿下下爆粗鬧人

近日有份參演《反黑英雄》的邵氏小生、樂隊Mr.成員黎澤恩（Ronny），早前在社交平台發文轟香港落後，他說：「剛剛試了一下掌紋付款，內地依家已經去到用便利店手掌都可以俾錢，香港，你依家究竟搞緊乜嘢？坐的士仲要俾現金，去街市唔收八達通」

Ronny是Mr.的結他手，但樂隊歷年來分分合合，他也被逼轉行搵食。（資料圖片）

Ronny早前在《新聞女王》飾演賊王，迴響頗大！

此話一出即引起熱議，甚至令Ronny被圍攻，有人說香港很多地方有Pay-wave，其實都已經很方便，甚至用手機付款都可以，也有人慶幸香港仍然可以用現金。另一方面卻有很多人關注私隱問題，其中很多人讚好的留言指：「我唔明點解買$10嘢要掃掌紋咁onX，你明唔明生物特徵有幾私隱？」又叫Ronny如果嫌香港不便，索性長居內地。但亦有人反駁，當年蘋果出iPhone有指紋解鎖時，明明個個都讚先進，質疑有人為反而反、雙重標準。

Ronny在社交平台大讚內地掌紋付款好方便，批香港落後，網民反應兩極。（Threads@mr_ronnylay）

網民反應之大，令Ronny始料不及，他再撰長文解畫，希望平息網民怒火，他了解亦同意私隱非常重要，表示出Post時是首次用掌紋付款，當下未有考慮私隱問題，又說：「我即刻諗到一啲香港搭的士唔愉快經歷，例如通常司機找錢都唔係找足，雖然唔係多，但係都會有啲覺得唔係好公平，例如咁啱只係得500，又或者真係冇銀包，上咗車個心會離一離驚俾人小，甚至乎好趕時間，又一袋二袋，仲要巢（摷）錢出嚟，嗰一下真係想問點解你哋唔搞電子支付㗎，當然我明咩原因啦🤫」

Ronny今日都有現身《反黑英雄》宣傳活動。（梁碧玲攝）

他又提起在街市買餸，肉檔、魚檔找錢通常都血淋淋，他戴足頭盔謂：「當然明白呢啲係檔販辛苦錢，冇任何睇唔起嘅意思，不過啲紙幣有時真係好多血，你冇理由真係返屋企洗㗎嘛，嗰一刻我會覺得，喺呢方面香港係落後嘅。」但他強調：「落後嘅唔係現金，落後嘅係冇得比我揀。」他明白有人因特別原因而不安裝電子支付工具，但覺得不代表因而不去推進電子支付，因電子支付本身不是原罪。Ronny表示，自己只希望有選擇，不要只得現金一個支付途徑，又希望大家冷靜，他說：「其實大家見到唔啱聽嘅，唔使下下X老母嘅 or叫人離開香港，大家都係呢個地方生活，俾啲空間，加油❤️❤️❤️」雖然這個貼文迴響不及上一次大，但都有網民睇完其解釋後，更理解他的想法。

Ronny提到自己搭的士的不愉快事件，相信不少香港人都會有共鳴。（IG@mr_ronnylay）