33歲性感Rapper連環不幸　婚禮被辱罵、港鐵遇痴漢自嘲變態佬寵兒

33歲女Rapper譚淇淇，曾有「MC Jin首位女徒弟」之稱，不過她近年就轉戰做KOL，亦不時貼性感相，坐擁8萬粉絲。她過往不止一次在訪問中自稱是「變態佬寵兒」，而近日她就發文回顧這個「連環不幸」的六月，指自己遇到很多不幸事情，包括遇上痴漢，最終還要報警上差館，但這對她而言其實已是家常便飯。



譚淇淇曾有「MC Jin首位女徒弟」之稱。（網上圖片）

譚淇淇近年已經冇Rap，轉戰KOL路線，亦不時作性感打扮。（IG@kikitamkiki）

譚淇淇在facebook撰文，指自己聯同一位英勇市民在港鐵捉犯，她說自己一手捉住犯人、一手打電話報警，她說自己作為受害人但沒有大吵大鬧，沒有不快，還反安慰對方和說道理，拍拍犯人膊頭叫他別怕。她說：「在警局等待錄口供期間，和證人聊了一整晚，我們都覺得一切是天注定。因為證人早早就認得我，也碰巧走同一條路，然後目擊一切。而我本來是走另一個出口，突然拐彎就發生了這看似可怕的事情；昨天才看完《反黑英雄》的警車橋段，今天自己坐上警車。期間我熟練的教導他錄口供，亦不斷取笑自己是痴漢寵兒，見一個捉一個。」

譚淇淇表示自己對於報警捉痴漢已相當熟練，還反過來告訴對方有什麼程序，安慰他。（IG@kikitamkiki）

譚淇淇過往曾在《01娛樂》專訪自爆是「變態佬寵兒」，她說：「成日收到啲變變態態嘅工作要求。譬如最變態係叫你陪佢去唔知邊度呀，即係可能邀請你去韓國音樂節，去3日畀10幾萬港紙你，佢會寫埋客戶幾多歲呀，咁你就知呢啲係伴遊。最變態係可能一個高踭鞋廣告，但你着過嘅要畀返佢。」（資料圖片/葉志明攝）

譚淇淇說自己完成程序後，就回到同一個地方跟好朋友談天說笑，給沒有聯絡一星期的愛人傳訊息，再去睡覺，彷彿一切都很平常。然後她又回想起，其實這個六月發生了很多搞笑事，並謂：「無端端被不認識的舊同學騷擾、在主持期間遇到醉酒佬攻擊、在婚禮場合被辱罵、被工作夥伴誤會、永遠有追不完的數、另一半再次冷暴力、家庭成員群起責備，連去餐廳拿一支牙籤，都被侍應大聲問候母親。」

雖然譚淇淇成日笑，但她卻自爆六月遇上至少8件連環不幸事件。（IG@kikitamkiki）

譚淇淇指，種種原因令她有好幾天嘔吐，還胖了十磅，但她卻沒哭過一滴眼淚，好像將錯誤都原諒，最後竟因犯人哭泣而心生憐憫，有點眼濕濕。她不知道這是什麼矛盾的狀態，過往會希望有人可以抱抱她，對她說：「It’s okay」但現在也變得離奇地不需要了。