33歲性感Rapper連環不幸 婚禮被辱罵、港鐵遇痴漢自嘲變態佬寵兒
撰文：金秀玲
出版：更新：
33歲女Rapper譚淇淇，曾有「MC Jin首位女徒弟」之稱，不過她近年就轉戰做KOL，亦不時貼性感相，坐擁8萬粉絲。她過往不止一次在訪問中自稱是「變態佬寵兒」，而近日她就發文回顧這個「連環不幸」的六月，指自己遇到很多不幸事情，包括遇上痴漢，最終還要報警上差館，但這對她而言其實已是家常便飯。
譚淇淇在facebook撰文，指自己聯同一位英勇市民在港鐵捉犯，她說自己一手捉住犯人、一手打電話報警，她說自己作為受害人但沒有大吵大鬧，沒有不快，還反安慰對方和說道理，拍拍犯人膊頭叫他別怕。她說：「在警局等待錄口供期間，和證人聊了一整晚，我們都覺得一切是天注定。因為證人早早就認得我，也碰巧走同一條路，然後目擊一切。而我本來是走另一個出口，突然拐彎就發生了這看似可怕的事情；昨天才看完《反黑英雄》的警車橋段，今天自己坐上警車。期間我熟練的教導他錄口供，亦不斷取笑自己是痴漢寵兒，見一個捉一個。」
譚淇淇說自己完成程序後，就回到同一個地方跟好朋友談天說笑，給沒有聯絡一星期的愛人傳訊息，再去睡覺，彷彿一切都很平常。然後她又回想起，其實這個六月發生了很多搞笑事，並謂：「無端端被不認識的舊同學騷擾、在主持期間遇到醉酒佬攻擊、在婚禮場合被辱罵、被工作夥伴誤會、永遠有追不完的數、另一半再次冷暴力、家庭成員群起責備，連去餐廳拿一支牙籤，都被侍應大聲問候母親。」
譚淇淇指，種種原因令她有好幾天嘔吐，還胖了十磅，但她卻沒哭過一滴眼淚，好像將錯誤都原諒，最後竟因犯人哭泣而心生憐憫，有點眼濕濕。她不知道這是什麼矛盾的狀態，過往會希望有人可以抱抱她，對她說：「It’s okay」但現在也變得離奇地不需要了。