TVB兒童節目女主持收變態男網民「露械相」勁憤怒：嚇到叫了出來

在無綫兒童節目《Hands Up》中扮演「蚌蚌公主」的曹銦玲（Natalie），樣子甜美，尤其笑容最煞食，成功俘虜不少網民，讚她好Pure、好True，勁GFable。不過曹銦玲近日卻受到變態男網民的性騷擾，而且還不只一次，令她忍無可忍，決定公開對方的變態行為，提防大家要小心。

曹銦玲在《Hands Up》裏面扮演「蚌蚌公主」。（視頻截圖）

曹銦玲平時主持兒童節目給人感覺斯文、可愛，其標誌甜美笑容獲網民讚勁GFable。（Facebook@曹銦玲 Natalie Cho）

曹銦玲私下可愛一面。（IG@cholingggb）

給人感激勁GFable。（IG@cholingggb）

曹銦玲日前在IG限時動態上載了一張對話截圖，指對方傳兩次裸照騷擾她。曹銦玲表示：「第一次係6月2號，平時見佢都會cap低我電視演出嘅作品，所以我都毫無防避之下㩒嚟睇吓，但估唔到佢send張佢嘅JJ俾我，我嚇到即刻叫咗出嚟。」

曹銦玲早前生日影了輯靚相，激罕性感示人。（IG@cholingggb）

一身公主打扮。（受訪者提供）

曹銦玲笑言都26歲了，試下不同路線都好。（受訪者提供）

曹銦玲近日公開被性騷然，而且仲不只一次，令她忍無可忍，公開對方身分警惕大家要小心。（IG@cholingggb）

曹銦玲稱第一次的時候只是在社交平台封鎖該變態男網民，沒想到之後同一個月內，對方又再次傳不雅相騷然她，「我朋友就幫我睇下佢係咪send裸照，果然又係！！！！今次我唔會放過佢！我知呢個人成日都會不停TAG大家嘅電視作品，所以我更加要警惕大家！大家要小心呢個人send嘅所有嘢！！！」事後，曹銦玲在回覆《香港01》時表示，公開截圖後對方已沒有再騷擾她，相信對方都已經知驚。

曹銦玲IG有不少靚相。（IG@cholingggb）

甜美可人兒。（IG@cholingggb）

身材不俗。（IG@cholingggb）

小性感。（IG@cholingggb）

現年26歲的曹銦玲入行快三年，是TVB第31屆藝員訓練班學員之一，該屆由馬浚偉擔任校長。除了是兒童節目《Hands Up》主持外，曹銦玲也曾客串演出處境劇《愛·回家之開心速遞》，飾演「綠茶婊」小瑤一角甚有發揮；而去年她也有參演劇集《你好，我的大夫》，劇中飾演一個患有骨癌的少女，演技獲得讚賞；另外在《靈戲逼人》中，她則飾演一名Sales，憑甜美外表令觀眾留下印象；早前，曹銦玲更到深圳參與兩套大劇《黑色月光》和《法證先鋒6》拍攝，當中《黑》劇還有機會與楊茜遶同場合作，令她大開眼界。

清純一面。（IG@cholingggb）

童心未泯。（IG@cholingggb）

也有成熟打扮的一面。（IG@cholingggb）

不得了。（IG@cholingggb）

曹銦玲有份參演《黑色月光》。（受訪者提供）

曹銦玲曾演出處境劇《愛·回家之開心速遞》，飾演「綠茶婊」小瑤一角。（網上截圖）

曹銦玲在《你好，我的大夫》飾演一個患有骨癌的少女。（《你好，我的大夫》截圖）