阿嬌鍾欣潼內地巡唱狀態極佳　零濾鏡下神顏值驚呆網民四字形容

Twins的歌曲承載住許多80、90及00後的集體回憶，今年初為慶祝成軍22年，Twins在紅館舉行了14場《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》，不但場場爆滿，而且獲得外界好評，可見兩位成員蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）出道至今，人氣和受歡迎程度依然不減。

Twins內地巡回演唱會第一站杭州，上星期六正式開鑼。（大會圖片）

Twins在內地保持強勁人氣，個唱座無虛席。（大會圖片）

為了同時能滿足內地粉絲，Twins更把是次個唱移師內地舉行巡唱，並唱足14個城市包括：杭州、重慶、上海、南京、深圳、武漢、北京、成都、鄭州、佛山、廣州、泉州、東莞及汕頭；第一站杭州上星期六正式開鑼，從網民分享到社交平台的相和片可見當晚場內座無虛席，氣氛熾熱。

阿Sa和阿嬌默契依然。（大會圖片）

阿嬌個樣真的無得輸。（小紅書）

個唱上，Twins換上多套全新靚衫示人，歌單也在香港紅館演唱會的基礎上，增加之前很少演唱的曲目以及普通話歌曲，勾起大家的回憶殺。當中唱到《瓶中沙》時，阿Sa一如既往的甜美、可愛：而阿嬌亦狀態極佳，她穿上一條Tube Dress銀色閃閃連身裙，露出迷人鎖骨和白皙肌膚，頭髮兩旁夾上髮夾如仙子一樣的打扮，再配上零死角女神級標緻面孔，在零濾鏡的鏡頭下一樣咁靚，難怪網民用絕世容顏來形容，並紛紛大讚：「美神」、「精靈公主」、「林中仙子」、「美神降臨」、「仙女下凡」。

網民大讚阿嬌這個造型美如天仙。（小紅書）

阿嬌心情勁好。（小紅書）

能回到如今顏值巔峰，阿嬌在減肥方面下了不少苦工，早幾年她的身型時肥時瘦，狀態不佳時更曾出現走樣情況，不過自從參加完《乘風破浪3》後，阿嬌便積極減磅，憑住堅持已回復昔日巔峰狀態。而在第二季的《因為是朋友呀》中，容祖兒就當面問阿嬌：「瘦了多少斤？告訴大家！」阿嬌答道：「三十斤（15kg）吧。」阿Sa同容祖兒都即刻為減磅成功的阿嬌鼓掌！不過阿嬌就謙虛地講道：「但是現在的妹妹們都是七十斤（35kg）到一百斤（50kg）。」但她亦直言：「但是減得太離譜的也是不健康的，追求的就是健康美。」

阿嬌曾有段時間比較腫。（視頻截圖）

經一番努力後，阿嬌身型顏值回到最佳狀態。（微博@鍾欣潼）

經一番努力後，阿嬌身型顏值回到最佳狀態。（微博@鍾欣潼）

靚到一個新高點。（微博@鍾欣潼）

而家超fit。（微博@鍾欣潼）

+ 55