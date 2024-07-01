無綫五美為餅印兒子慶祝13歲生日　多年身兼父職培育仔仔文武雙全

選美出身、初出道時被無綫力捧為「無綫五美」之一的姚瑩瑩，演過不少絕色美人角色。近年她憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「Helen姐」一角成功轉型，深受觀眾喜愛。而現實中，姚瑩瑩則是一位絕世媽媽，於2011年的時候，她為拍拖8年的圈外男友誕下兒子梁淦賢（Evan），多年來一直母兼父職，努力拍劇供書教學，曾一年拍10套劇，又試過帶傷趕拍三組劇，只能戴頸枕保護頸椎，但從無怨言，而且每逢仔仔的重要日子，她都永不缺席。

選美出身的姚瑩瑩，初出道時被無綫力捧為「無綫五美」之一。（《尋秦記》劇照）

姚瑩瑩近年憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「Helen姐」一角成功轉型，現實是位不婚媽媽獨力養家！（IG@eileenyeow）

姚瑩瑩和Evan母子情要好。（IG@eileenyeow）

兩母子一齊去旅行。（IG@eileenyeow）

昨日（6月30日）是Evan的13歲生日，身為媽咪的姚瑩瑩為仔仔送上一個游水冠軍的蛋糕，並留言送上祝福：「你生命中的里程碑給我帶來了快樂；你今天是個青少年，但你永遠是我的寶貝兒子。13歲生日快樂。愛你，Evan。」兩母子一如往年一齊在蛋糕前合照，非常溫馨，而已進入青少年階段的Evan，則愈大愈似媽咪，十足餅印一樣，穿上一件白色襯衫非常斯文。

昨日（6月30日）是Evan的13歲生日，姚瑩瑩為仔仔送上一個游水冠軍的蛋糕。（小紅書）

Evan愈大愈似媽咪。（小紅書）

還要文武雙全，好叻仔。（小紅書）

其實Evan在姚瑩瑩的悉心栽培下，可謂文武雙全。姚瑩瑩之前曾透露在仔仔2歲多的時候患上特發性血小板減少性紫癜，稍有損傷便有機會流血不止，所以鼓勵及支持仔仔去做運動，而Evan尤其在游泳特方面別出色，獲過不少獎項，是一位「小飛魚」；此外，Evan也有參與朗誦，並曾在香港學校英文朗誦節奪得優良獎及優勝者錦旗，非常叻仔。

Evan在姚瑩瑩悉心栽培下成長。（IG@eileenyeow）

Evan是游泳健將。（IG@eileenyeow）