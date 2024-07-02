港姐2024｜第二輪面試翻版陳聖瑜勁靚　有佳麗著自己設計戰衣參選

《2024香港小姐競選》第二輪面試今日（2日）舉行，第三批佳麗約於9時15分到達電視城。有幾位佳麗都甚具冠軍相，有「翻版陳聖妤」、「翻版陳嘉倩」，大部份人都悉心打扮，其中一位佳麗做時裝設計，身穿自己設計的戰衣來參選。另外有現職空姐的佳麗透露自己當初睇完《衝上雲霄》去做空姐，現參加港姐完成第二個夢想。

這位佳麗First in都有來。（葉志明、梁碧玲攝）

這位佳麗睇《衝上雲霄》有空姐夢，現有港姐夢，透露是林峯、黃宗澤Fans，將表演民族舞。（葉志明、梁碧玲攝）

這位佳麗睇《衝上雲霄》有空姐夢，現有港姐夢，透露是林峯、黃宗澤、吳卓羲Fans，將表演民族舞。

這位佳麗Cindy，是空中服務員，剛從貴州來港7個月，雖有鄉音但表示會努力學廣東話。（葉志明、梁碧玲攝）

身穿喱士Tube top的Mandy讀時裝設計，有自己品牌，今日這套戰衣都是自己設計，勁！（葉志明、梁碧玲攝）

Mandy比較內向，想趁後生突破，由I人變E人，表演結他自彈自唱。（葉志明、梁碧玲攝）

Angel，美國長大香港人，27歲，是老師，覺得好玩所以參選，將表演泰拳。 （葉志明、梁碧玲攝）

22歲Carrie/Kary（葉志明、梁碧玲攝）

Stella（葉志明、梁碧玲攝）

（葉志明、梁碧玲攝）

Annabelle（葉志明、梁碧玲攝）

（葉志明、梁碧玲攝）

Emily，22歲，美國讀書，加拿大回來，讀設計，準備去HKU讀Master。（葉志明、梁碧玲攝）

21歲Yvonne（葉志明、梁碧玲攝）

翻版陳聖瑜Adrin，26歲，正修讀城市規劃，參選因為想畀自己多啲勇氣，會表演ukulele自彈自唱及踩Roller。（葉志明、梁碧玲攝）

有楚楚可憐的感覺。（葉志明、梁碧玲攝）

25，Celine，讀建築系master。（葉志明、梁碧玲攝）

25歲，做Banking，廣東長大，加拿大讀書，來港工作兩年，參賽因為想睇TVB有冇機會和見識，才藝表演會講Self-love。（葉志明、梁碧玲攝）

Tina（葉志明、梁碧玲攝）

Jackie，舊年從澳門來港，中大讀Socialogy，有十幾年中國舞經驗。（葉志明、梁碧玲攝）

Christina，來自雲南，在香港大學讀傳媒，表演唱歌同高爾夫球。（葉志明、梁碧玲攝）

（右）Niki，24歲，香港都會大學研究生，讀環境研究專業，表演鋼琴。（葉志明、梁碧玲攝）

Maggie（葉志明、梁碧玲攝）

Tierra，23歲化驗師，主要是病理解剖，上次造型比較健康，今次華麗點。（葉志明、梁碧玲攝）

23歲Kelly，現職Model和老師。（葉志明、梁碧玲攝）

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