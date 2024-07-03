葉念琛上載合照揭相中人複雜關係　完全唔輸自家電影

TVB高層樂易玲每年生日都星光熠熠，生日會群星陣容堪比台慶！當中包括佘詩曼、吳卓羲、胡定欣、羅子溢、蔡思貝、張曦雯、譚俊彥、林夏薇、鍾柔美和詹天文等都有到場賀壽！當中，葉念琛悉出的合照，多人關係極複雜，好比他拍攝過的電影！其中，除了有麥明詩與老公盛勁為，更有馮盈盈與舊愛鄭衍峰以及何依婷與舊愛羅天宇幾人同場零尷尬合照，引起不少熱議！

再見亦是朋友！（IG/@yiplinsum）

當年馮盈盈宣布與醫生男友Martin結束4年情後，隨即被踢爆暗撻大隻主播鄭衍峰，雖然雙方澄清只是好友關係，但男方除了曾被拍攝到駕駛馮盈盈的私家車，更傳火速搬入馮盈盈家，展開甜蜜同居，二人關係在圈中早已不是秘密。雖然最後有傳是馮盈盈不願公開戀情而不歡而散，不過經常歲月洗禮，二人不再強顏歡笑合照，再見亦是朋友！

有傳馮盈盈與鄭衍峰已經分手。（IG/@crystalfyy）

點擊回顧馮盈盈和鄭衍峰的照片：

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分手後馮盈盈一直保持單身，更表示未來將會專心工作及讀書不戀愛，她更落閘圈中人追求，情傾識諗的圈外人，看來即使二人同場仍不會有復合機會。

努力搵圈外人！（IG/@crystalfyy）

待嫁！（IG/@crystalfyy）

騷本錢！（IG/@crystalfyy）

而在《十月初五的月光》拍攝期間，被爆何依婷與羅天宇秘戀四個月，兩人被指在新版《十月初五的月光》的煞科宴上情不自禁偷偷拖手，又拍拖去夾公仔，雖然兩人統統否認，不過空穴來風未必無因。不過，何依婷已成人妻，而羅天宇又指與「東張女神」陳懿德熱戀中。

新版《十月初五的月光》現在拍攝當中，「初哥哥」、祝君好與司徒禮信分別由胡鴻鈞、何依婷與羅天宇飾演。（資料圖片）