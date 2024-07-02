艾粒終極加開第四場 揚言不特別操肌怕變「太瘦 Yoshi」

艾粒(ILUB)將於 9 月 5 日起一連四日於麥花臣場館舉行由商台製作、寰亞娛樂主辦、叱咤 903旺角有樂《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》，早前發售的頭兩場門票已火速爆滿。上星期 ILUB 加開一場（9 月 7 日）反應非常熱烈，即日又再售罄。今天二人為大家帶來好消息，宣佈於 9 月 8日終極加場，加場門票於明天(7 月 3 日) 早上十時正式公開發售，希望同粒粒粉瘋狂互動，玩盡麥花臣。

ILUB 過往演出都曾經嘗試積極操肌，談到今回為《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》演出前的準備，會否減肥或操弗，ILUB 卻說這次不會特別操練，反而用另類方式作準備。當奴透露已暴飲暴食成功增磅到 132 磅，少爺占笑言當奴「你係要增高唔係增磅！」

二人直言只想開心做騷，亦怕與近期三大爆肌男神比較， 「點操都唔夠 Tyson Yoshi、YT 大哥(周殷廷)、又或者大表波(邱士縉)大隻架，都冇諗住特別減肥，事關之前做紅館騷我哋減到好瘦，發現太瘦效果唔好睇，只會變『太瘦 Yoshi』，做唔到 Tyson Yoshi。」另外，愛惜粒粒粉的 ILUB 稱這次開騷會有不少互動環節，揚言會走到觀眾席中與粉絲互動，玩盡麥花臣的每個角落。二人更透露已構思每場有不同的 dress code(穿搭主題)，會事先預告給觀眾，除了穿著符合 MK 特色的瀨屎褲外，還期待觀眾手執旺角美食蒜香撈麵及手搖飲品進場，提升 dress code 完整度。

商台製作、寰亞娛樂主辦

叱咤 903 旺角有樂

《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》

日期：2024 年 9 月 5 至 8 日

地點：麥花臣場館

時間：晚上 8 時 15 分

票價：$600 / $800

網上購票：www.cityline.com