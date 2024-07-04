香港小姐競選2024今日舉行第二輪面試在7月2日圓滿舉行，共有46位參選佳麗在電視城內見記者，作簡單自我介紹。不少佳麗均令人留下深刻印象，例如「大熱」華姐Tracy、17歲學生Yoyo、「翻版李嘉欣」Ellyn，以及另一位酷似2R成員黃婉佩Race、來自河北的Rose等。不過當第二輪面試結束後，當日就忽然爆出多位佳麗竟接連退賽的消息。據悉多位參選佳麗均表示自己睇過合約後，便決定退選，當中包括黃艷、Caroline、「長髮湯盈盈」趙浚雯等，共六位參選佳麗選擇退賽，當中不乏大熱門人選，令人大感意外。而幾位靚女在面試完退選後，還相約一起飲嘢。

以下是港姐退選的六位參選佳麗：

幾位參選佳麗退選後相約一起飲嘢。(網上圖片)

齊齊影相留念。(ig圖片)

24歲Crystal將會在評判面前表演拉丁舞，表示自己跳了16年，曾在比賽中奪得金牌。

Caroline 26歲 夏門人，表示來香港居住已7年，很快有永久身份證

Jackie，舊年從澳門來港，中大讀Socialogy，有十幾年中國舞經驗。（葉志明、梁碧玲攝）

Christina，來自雲南，在香港大學讀傳媒，表演唱歌同高爾夫球。（葉志明、梁碧玲攝）

王艷。(資料圖片)

tvb facebok

退選佳麗Crystal發文

幾位退選佳麗亦先後於她們的社交網出post宣布退選港姐的消息。Crystal發文表示：「鼓起勇氣報名了2024年香港小姐，在備考注會的下午得知明早需要參加港姐一輪面試，匆忙的準備後第二天一大早沒睡醒就去面試😂。自從參加了港姐競選每天都過得很充實，很感謝每個支持我鼓勵我參加的人，push我走出自己的舒適圈，走向更大的舞台展示自己。雖然經過深思熟慮後還是決定退賽了，但這個過程還是很值得！讓我重拾了被遺忘久遠的拉丁舞，認認真真的減了一次肥，還見到了很多美麗又自信的小姐姐！開心」

Crystal出post。(小紅書)

退選佳麗Jackie Caroline小紅書發文

Jackie就發文表示：「2024香港小姐✨入圍但是退賽啦」並在評論區回應網民退選原因表示：「不想簽約唉」。而Caroline也發文說道：「2024港姐｜什麽？有佳麗被趕出TVB？開個玩笑…由於合約原因，經過慎重考慮，我選擇退賽了。真的非常感謝，大家這段時間的喜歡和支持。大家給我的建議，我都有認真看。比賽期間，認識了很多漂亮又優秀的小姐姐，真的很開心。我會繼續努力噠！」她同樣有在評論區回應網民退選原因表示：「不敢簽合約」、「真的沒辦法簽...」。

Jackie發文。(小紅書)

Caroline發文。(小紅書)

Christina的post交代退選一事。(網上圖片)

退選佳麗王艷表示合約太嚴苛

有退選佳麗表示是因為TVB合約太strict而令她決定退選：「來之前就已做好心理準備可能會面臨簽合約，但是沒有想到會這麼strict（嚴苛）。原來我還是抱有打工和比賽能不能兼顧。」不過亦有不少網民猜測她們入圍了卻高調宣布退選，也有機會是為了引流而已。