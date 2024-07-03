李龍基傷心落淚被嘲做戲　認感情深厚幸得好友雪中送炭

李龍基將於7月21日於麥花臣場館舉辦「真情流淚 基不可失」演唱會，今日(3日)他現身記者招待會，被問到這次演唱會主題取名有否特別含意，他受訪表示：「吸引多少少嘅注意力咁解，都唔怕老實講，近年我都好紅，我自己私人嘅嘢好紅，有好多人就會懷疑我某些場合之下會流眼淚，會容易喊。」

李龍基將於7月21日於麥花臣場館舉辦「真情流淚 基不可失」演唱會。（葉志明攝）

王青霞被判入獄25個月，李龍基揚言實行結婚承諾。（潘樂文、麥超億攝）

自嘲「戲子佬」

他真情剖白外界對他的看法：「假㗎嘛！你做戲啫，你戲子佬嚟嘅啫！我可以喺度咁講，其實做戲嘅人一定嘅感情係非常之深厚，冇感情嘅人做唔到戲，戲裏面當然做戲，但有陣時真實嘅情況真係真情流露，演唱會用呢個標題我覺得無可厚非，我試過（唱歌）唱唱吓唔見咗啲字，因為哽咽，幾年前喺過三生有幸裏面唱咗隻歌，有個dancer跳得非常之好，當時個dancer表演嘅情況係要同我分手，最後我唱嗰兩隻字唔見咗，但係忽然之間哽咽，監製同我講你後尾唔見咗兩隻字。」

李龍基表示自己真情流露容易哽咽。（葉志明攝）

爆哭形象深入民心

提到爆哭形象深入民心，他說：「真係好多好好嘅朋友，成日真係會安慰我。真係好朋友嚟嘅，你會發現佢哋係真心，真心希望我好，盡量做到唔好畀佢哋咁擔心，冇問題，我一定會做到好好！」被問到是否很多人雪中送炭感覺很有愛，他表示：「呢個絕對係，呢件事冇發生，反而冇咁覺得咁多朋友關心我，我發現身邊好多朋友WhatsApp我，WeChat我，或者直接打畀我堅強啊！最緊要身體健康，天大嘅事情都好，身體一定要健康。」