李龍基8層樓原來一早無咗　直言王青霞太愛自己而犯錯：我食硬佢

要數到2024年娛樂圈風雲人物，73歲李龍基必定榜上有名，與36歲未婚妻王青霞（Chris）愛得轟烈引起熱議，即使Chris判監25個月基哥仍堅稱非卿不娶，相當情深。對於外界一直指Chris為錢接近，基哥直言：「初初識佢時有咁諗過。」更爆出原來名下8層物業早已無晒。



王青霞被判入獄25個月，李龍基揚言實行結婚承諾。（潘樂文、麥超億攝）

李龍基與王青霞感情要好。（資料圖片）

得知未婚妻刑期比預期中多一倍，李龍基激動痛哭。(梁碧玲攝)

王青霞（Chris）被控逾期居留、使用虛假文書及違反逗留期間接受工作等共7罪，日前被裁定5項罪成，合共判監25個月。李龍基得知判刑結果後一度情緒激動落淚，他接受網台節目《葳言大意》訪問時，直至對未婚妻甚有信心：「我可以寫包單佢一定唔會變心，佢喺香港無人無物得我一個，我食硬佢。」

李龍基對未婚妻王青霞充滿信心。（影片截圖）

李龍基笑指未婚妻王青霞「香港無人無物我食硬佢。」（影片截圖）

李龍基以老婆稱呼王青霞。（影片截圖）

基哥指未婚妻是太愛自己而犯下大錯：「佢寫咗122封信畀我，我感覺佢愛我多啲，當然我都愛佢啦，因為整件事嘅發生就係因為佢太愛我，若然唔係佢無需要忍受或接受呢D痛苦經歷，（假文憑假證書呢啲？）係，因為佢想盡辦法要留喺我身邊，變咗做咗好多傻事。」

李龍基覺得王青霞愛自己更多些。（影片截圖）

李龍基覺得王青霞愛自己更多些。（影片截圖）

李龍基覺得王青霞愛自己更多些。（影片截圖）

李龍基覺得王青霞太愛自己所以犯下大錯。（影片截圖）

李龍基覺得王青霞太愛自己所以犯下大錯。（影片截圖）

李龍基覺得王青霞太愛自己所以犯下大錯。（影片截圖）

對於外界經常指Chris為錢埋身，基哥更爆出傳言中的七層物業其實是八層，但早已散盡：「啲人以為我好有錢其實係窮光蛋嚟，因為我同前妻離婚覺得對佢唔住，所以我係淨身出門完全畀晒佢，簽字離婚放棄晒啲嘢因為Chris，2019年嘅時候。（有無諗過Chris係為咗你嘅名或者利？）我初初十幾年前識佢時有咁諗過，然後我唔想搞亂家庭分開咗段時間，再重逢就乾柴烈火重新喺埋一齊。Chris係好清楚我畀啲物業前妻，仲有少少現金積蓄傍身捱下。佢係知道要同我呢個七十幾歲嘅男人捱世界，佢義無反顧。」

外傳李龍基有多層物業，他自爆在2019年離婚時，自覺對不起前妻，淨身出戶早已不在其名下。（影片截圖）

外傳李龍基有多層物業，他自爆在2019年離婚時，自覺對不起前妻，淨身出戶早已不在其名下。（影片截圖）

外傳李龍基有多層物業，他自爆在2019年離婚時，自覺對不起前妻，淨身出戶早已不在其名下。（影片截圖）

外傳李龍基有多層物業，他自爆在2019年離婚時，自覺對不起前妻，淨身出戶早已不在其名下。（影片截圖）