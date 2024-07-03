東張西望｜關嘉敏同譚輝智初見面勁尷尬　二人合體唱歌情神同步

TVB真人秀節目《福祿壽訓練學院》星期日（30日）播出終極對決，由陶大衛奪得冠，關嘉敏獲得亞軍。而亞軍關嘉敏扮演《中年好聲音2》亞軍譚輝智唱《屈到病》勁神似，更一度登上熱搜，除了不少觀眾覺得她扮得似外，連譚輝智本人都「DM」關嘉敏表示勁似。

導師李思捷更大讚關嘉敏比上一集模仿王菲更好。(節目截圖)

譚輝智在表演跳舞的時候仍然保持他一貫的「冏」樣。(節目截圖)

關嘉敏一直都是「扮乜似乜」，上次在節目中扮演王菲已經獲得不少讚賞，而今次扮譚輝智更要由內至外都要扮演著他，認真「考功夫」，幸好最後連本尊都大讚她。今日（3日）的《東張西望》更安排關嘉敏與譚輝智見面，原來今次是二人第一次見面，初次見面的二人十分尷尬，唯有以笑遮醜。

《東張西望》更安排關嘉敏與譚輝智見面。(節目截圖)

原來今次是關嘉敏與譚輝智第一次見面，初次見面的二人十分尷尬。(節目截圖)

亞軍關嘉敏扮演《中年好聲音2》亞軍譚輝智唱《屈到病》勁神似。(節目截圖)

譚輝智率先打破尷尬扮脫面具說：「其實我先係關嘉敏。」關嘉敏亦扮脫面具說：「其實我就係譚輝智。」譚輝智更透露當家中小朋友亦有看《福祿壽訓練學院》，見到關嘉敏的表演問他：「daddy係唔係輸咗啦？「daddy去咗邊啊？佢哋都覺得好似。」連譚輝智的小朋友都覺得他們很像。

譚輝智率先打破尷尬扮脫面具說：「其實我先係關嘉敏。」(節目截圖)

譚輝智的小朋友都覺得他們很像。(節目截圖)

最後譚輝智及關嘉敏在《東張西望》中合體唱跳《屈到病》，譚輝智更承諾到：「呢段片爆嘅話呢，佢（關嘉敏）會再變身譚輝智，100萬啦（點撃率／觀看率）！」

最後譚輝智及關嘉敏在《東張西望》中合體唱跳《屈到病》。(節目截圖)