抗癌勇士文頌男眾籌醫藥費　網民竟然話後悔仲話佢係等死唔做嘢

J2《不正常愛情研究所》前主持文頌男（Koba）去年10月因確診患上罕見癌症「尤文氏肉瘤」而停工接受治療，雖然他已經積極接受治療，但無奈病情反覆，最近更需要留院觀察。文頌男的胞姐Hilary上月底在社交平台透露因為腫瘤擴散，Koba下半身已沒有知覺，情況令人擔心。Koba亦有在社交平台發文透露他在醫院︰「我依家喺醫院，短期內出唔到院，身體情况好差。」

文頌男連月來出入醫院接受治療。（IG：@koba_mcn）

之後文頌男趁精神好一點就在社交平台與網民玩「你問我答」，他無奈地表示：「已經只求唔痛，想輕輕鬆鬆咁解脫」。他之前亦有發起過眾籌，因為他的病況，所以暫時未重回工作崗位，以致沒有收入，於是他便發起眾籌，希望能支撐龐大的醫療開支。連日來有不少網民留言為文頌男送上打氣說話，但昨日（3日）就有一名曾捐款予他的網民責備他，事後亦被文頌男轉貼在社交平台。

文頌男6月中經救護車送入醫院。（IG：@koba_mcn）

該名網民指自己捐了4000元給他：「早知唔畀你、大嗱嗱4000元！你日日都無嘢做吧！你睡在家幹嗎？等死呀！」文頌男無奈地回覆：「依家係等緊死啊...擴散咗又半癱瘓。咁你想我點樣？去返工？去拍嘢？（你估我唔想？）招募大家捐款我都寫得好清楚，用喺我生活同醫療上，亦都係希望大家隨心，想捐就捐，唔會強求、強迫。咁你捐完又唔想捐咁係點樣？我淨係可以講句多謝你...」

該網民更問他是否等死。（IG@koba_mcn）