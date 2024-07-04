《陳淑芬星星相識50年紀念展》終極延長至7月28日

《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》自3月20日假澳門倫敦人4樓敦煌宴會廳舉行以來反應熱烈，展期至今已超過 103天，一直以來好評如潮，展期亦一延再延，在各方的協助下，展期將會終極延至7月28日，陳淑芬 （陳太）希望大家珍惜這個難得的機會前來參觀。

在未有終極延期出現前，原本剛過去的6月30日便是《陳淑芬·星星相識50年·紀念展》的最後一天展期，許多「哥」迷和公眾早已定了這天前往澳門參觀紀念展，陳太得知此情況後特別當天安排了3場分享會讓大家參與，分享會上有來自香港、澳門、廣州、佛山、西安、江蘇，以及日本的「哥」迷，他們不單止可以欣賞到只於6月30日當天播放陳太較早前70歲生日派對上從未公開曝光的精華片段，也得到由陳太親自派發的心意禮物，包括《星星相識 X 鋒味深焙咖啡》及一張限量印刷，印有 Leslie、唐先生和陳太三人合照的紀念感謝狀，答謝在場朋友一起共同渡過第103天的紀念展。

大家收到這張珍貴的紀念感謝狀後都非常感動，他們更拿著這張感謝狀排隊跟陳太索取親筆簽名和合照留念。 為了令今次紀念展更為完美，陳太在分享會上公布將於7月27日在澳門倫敦人綜藝館舉行《星星相識．齊盡興 HAVING FUN TOGETHER 演唱會》，詳情將於日內正式跟大家說。陳太同時在分享會中向在場的「哥」迷公佈「哥迷芬享友營飯」已圓滿完成，於2023年1月9日至2024年6月28日期間，籌得共超過70萬善款，派發了16,604個飯盒，超過8,300個基層家庭受惠。

6月 30 日當天陳太也有在紀念展現場於她的自媒體進行直播，現場觀眾與直播中的網民互動交流，氣氛熱鬧又開心，在二小時的直播中共吸引了十多萬網民收看，陳太感謝大家的支持和鼓勵讓她克服了緊張的情緒，她並再三呼籲大家把握這難得的最後機會，在7月28號之前來觀看紀念展，這個月她會盡量抽空到展場和大家見面，也盡量多安排直播和大家互動交流。

而下一次直播，會在明天（7月5日星期五）晚上六點，陳太會在紀念展現場和澳門演藝學院的師生們一起觀看展覽為大家導賞，同時在她的自媒體平台開通直播（新浪微博、抖音、快手、微信視頻號/影音號及YouTube），與廣大網民一起欣賞「星星相識50年」紀念展的珍貴展品、回憶這些美好的過往。