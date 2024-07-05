無綫當家花旦屢傳變樣遭網民四字狠批　最新版本被指與康華撞樣

朱晨麗最近相隔近兩年終於再有劇集出街，她在《反黑英雄》中，飾演反黑組督察，睇得又打得，應付多場動作場面，可謂博到盡，贏得不少掌聲。

朱晨麗相隔近兩年終於再有劇集出街。(IG@rebecca_zhu)

朱晨麗今次與陳山聰合作。

朱晨麗在《反黑英雄》中，飾演反黑組督察，睇得又打得。

朱晨麗劇中博到盡。(IG@rebecca_zhu)

除了事業重上軌道，朱晨麗感情上也有著落，去年傳出與富二代史昊洺拍拖，雖然朱晨麗沒有承認戀情，只是雙方是朋友，但就被好姊妹陳煒踢爆「好事近」，令到這段緋聞更加似層層。

朱晨麗（中）是2011年港姐冠軍（VCG）

朱晨麗一向是靚女代表（梁碧玲攝）

朱晨麗被傳出與富二代史昊洺拍拖。(IG@rebecca_zhu)

朱晨麗被好友陳煒爆好事近。（葉志明 攝）

不過人紅自然多人討論，朱晨麗的「靚樣」近日又再次引起網民熱議，有網民到朱晨麗早前到泰國旅行的照片下留言狠批：「面目全非」。相中，朱晨麗穿上露肩上衣露出迷人鎖骨，下身則穿上超短裙大騷白滑美腿，散著頭髮望住鏡頭，非常吸睛。

朱晨麗早前去泰國旅行。（小紅書）

一身打扮好吸睛。（小紅書）

美人美景。（小紅書）

靚女。（小紅書）

惟樣貌再次成為焦點，有網民覺得朱晨麗的樣子又變了，下巴變尖，面部顯得僵硬，甚至有人留言：「我以為係康華」、「我真以為係康華」、「沒認出來」、「這濾鏡都看不出本人了」，這也是繼陳法拉、郭碧婷、高圓圓和蔡卓妍後，再有新成員進入朱晨麗的「撞樣名單」。

不過有網民覺得朱晨麗「面目全非」。（小紅書）

大家又覺得女？

有網民指朱晨麗撞樣康華。（資料圖片）

現年36歲的朱晨麗是2011年的四料港姐冠軍，美貌早已獲得肯定，但近年朱晨麗經常被指「變樣」，靚樣引起網民質疑，甚至說認不到她，不過也有網民幫朱晨麗說話，認為可能是濾鏡太過重手累事。