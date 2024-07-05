無綫當家花旦屢傳變樣遭網民四字狠批 最新版本被指與康華撞樣
撰文：崔力生
出版：更新：
朱晨麗最近相隔近兩年終於再有劇集出街，她在《反黑英雄》中，飾演反黑組督察，睇得又打得，應付多場動作場面，可謂博到盡，贏得不少掌聲。
除了事業重上軌道，朱晨麗感情上也有著落，去年傳出與富二代史昊洺拍拖，雖然朱晨麗沒有承認戀情，只是雙方是朋友，但就被好姊妹陳煒踢爆「好事近」，令到這段緋聞更加似層層。
不過人紅自然多人討論，朱晨麗的「靚樣」近日又再次引起網民熱議，有網民到朱晨麗早前到泰國旅行的照片下留言狠批：「面目全非」。相中，朱晨麗穿上露肩上衣露出迷人鎖骨，下身則穿上超短裙大騷白滑美腿，散著頭髮望住鏡頭，非常吸睛。
惟樣貌再次成為焦點，有網民覺得朱晨麗的樣子又變了，下巴變尖，面部顯得僵硬，甚至有人留言：「我以為係康華」、「我真以為係康華」、「沒認出來」、「這濾鏡都看不出本人了」，這也是繼陳法拉、郭碧婷、高圓圓和蔡卓妍後，再有新成員進入朱晨麗的「撞樣名單」。
現年36歲的朱晨麗是2011年的四料港姐冠軍，美貌早已獲得肯定，但近年朱晨麗經常被指「變樣」，靚樣引起網民質疑，甚至說認不到她，不過也有網民幫朱晨麗說話，認為可能是濾鏡太過重手累事。
+14