41歲最佳男配角新造型Chok到爆　網民以為是吳彥祖：用咗幾層濾鏡

現年41歲的鄧智堅近年憑無綫劇《下流上車族》中「關細孝」一角成功入屋，並為他贏得「最佳男配角」，其後在人氣劇《新聞女王》，鄧智堅又演活那個經常拎住杯珍珠奶茶、個性縮骨卸膊的「飛爺」，令他人氣急升，而最近熱播的《反黑英雄》亦見他的身影，精湛演技獲得觀眾和網民認可。

鄧智堅於2022年憑《下流上車族》中「關細孝」一角成功入屋。（IG@erictangchikin）

兼憑「關細孝」贏得《萬千星輝頒獎典禮》的「最佳男配角」。（IG@erictangchikin）

而這位演技派近日竟變了偶像派，鄧智堅在小紅書分享一張靚仔相，想中他穿上一件黑色背心，展示健碩手臂，然後單手插袋chok住望著鏡頭，同平時大家見到所見到的形象完全不同，充滿年青人氣息之餘帥氣十足。鄧智堅留言說：「偶然年青一下，這次並非珍珠奶茶。」

鄧智堅在《新聞女王》中演活縮骨卸膊的「飛爺」，成為其另一個代表作，珍珠奶茶look成為Icon。（小紅書截圖）

鄧智堅在《反黑英雄》飾演道友張東，可謂演乜似乜。（IG@erictangchikin）

雖然網民對鄧智堅的新Look感到非常驚喜，但由於反差太大，似乎都未能一時接受到，紛紛搞笑留言：「吳彥祖」、「我以為係彥祖」、「飛爺好靚仔」、「你夠了」、「你怎麼做到有時老有時幼的呢？」、「用咗幾層磨皮濾鏡」。

鄧智堅新look獲網民讚靚仔。（小紅書）

甚至讚他似吳彥祖。（微博@吳彥祖）

鄧智堅的演技無庸置疑，畢業於香港演藝學院的他，先後考獲2004年藝術（榮譽）學士表演系深造文憑，以及2005年藝術（榮譽）學士表演系專業文憑，在就讀學院期間，他更因成績優異而取得傑出學生獎，演技根底可謂相紮實。其後，鄧智堅受詹瑞文和甄詠蓓賞識，加盟PIP劇場當全職演員，同年獲香港戲劇協會頒發傑出年青演員獎，參與過的舞台劇逾80部。

鄧智堅擅長創作獨腳戲，曾自編自導自演的舞台作品逾八十部。（IG@erictangchikin）

鄧智堅周身刀張張利，身兼演員、編劇、導演、配音員、戲劇導師、專欄作家。於2018年起開始擔任無綫電視藝員訓練班導師。（IG@erictangchikin）

不過，在進入電視圈初期，鄧智堅也遇過小風波，最大件事莫過於3年前，他打扮成「薑蓉」，被指醜化姜濤而遭對方粉絲圍攻，甚至粗口問候。鄧智堅在《矚目配角》訪問中，回想當時反而覺得自己做得不夠好，他說：「發生喺我身上一定同我有關，唔可以覺得「唔關我事」，一定同我有關，就算唔小心，咁點解咁唔小心？自己唔夠敏銳囉，對呢行唔夠了解，（有冇嬲啲網民？）初時有嘅，『駛唔駛用嗰啲字眼呀？』『關唔關屋企人事先？』，但之後沉澱返會明白社交媒體係情感高速公路，佢哋揼低一句就走，你想同佢解釋，佢都唔需要，已經喺其他地方係咁讚彈讚彈，反而要問自己，我入嚟為乜？為咗演戲囉，咁就將呢樣做好，去重建自己每一日。」

鄧智堅曾模仿姜濤，遭對方粉絲「圍攻」。（電視截圖）

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