民選視后素顏背心Look遊希臘　極佳狀態令人讚嘆：一點都不像40歲

鍾嘉欣在2015年與脊醫老公Jeremy結婚，婚後育有兩女一子，一家五口幸福美滿，為了照顧家庭，鍾嘉欣大量減產長居加拿大相夫教子；不過適逢今年入行20周年，鍾嘉欣定於8月在廣州舉行演唱會，與粉絲一齊慶祝這個大日子，門票更是被秒殺，為她注下強心針。

鍾嘉欣一家五口幸福美滿。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣將於8月10日在廣州舉行演唱會，慶祝入行20周年。（小紅書）

開騷在即，鍾嘉欣除了密鑼緊鼓為個唱準備外，亦給予自己一個假期，飛到歐洲旅行叉電。連日來，鍾嘉欣在社交平台分享了她在意大利和希臘的靚相，未知此旅是否沒有帶同小朋友，不用顧住帶小朋友的鍾嘉欣顯得格外放鬆，可以盡情地享受每個地方的美景。

鍾嘉欣近日飛到歐洲旅行叉電。（IG@chungkayanlinda）

在羅馬街頭街拍。（IG@chungkayanlinda）

之後再轉到希臘。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣非常喜歡希臘這個地方。（IG@chungkayanlinda）

在美景當前，鍾嘉欣的少女心大爆發，換上不同的靚衫在街頭及名勝前拍照。當去到米克諾斯島時，鍾嘉欣更加興奮到爆，四處打卡，期間她更以白色小背心配闊腳褲示人，再背上一個小包包，優閒之中帶點小性感。而最令網民驚嘆的是，素顏上陣的鍾嘉欣，皮膚白滑又緊致，整個人的狀態極佳，一點都不似已經生了3個小朋友的媽媽，依然少女味十足。

隨便一個動作都像model一樣。（IG@chungkayanlinda）

fit到爆。（IG@chungkayanlinda）

網民紛紛留言激讚：「她好美，即使她已經40歲，無論身材還是樣貌保養方面都秒殺如今內娛的所謂流量小花」、「狀態極好」、「鍾嘉欣怎麼一點都不老啊」、「一點都不像40歲」等等。

鍾嘉欣少有小背心示人。（IG@chungkayanlinda）

無懼素顏示人，狀態一絕。（IG@chungkayanlinda）